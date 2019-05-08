ЕБРР снизил прогноз роста ВВП Украины на 0,5%

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 3% до 2,5%. Об этом говорится в материалах ЕБРР.

В 2020 году рост экономики Украины, по прогнозу ЕБРР, ожидается на уровне 3%.

Временное снижение экономического роста аналитики банка поясняют внутренней политической неопределенностью после минувших и предстоящих выборов, а также снижением роста торговли с основными партнерами. Возобновление реформ после выборов вместе со смягчением валютно-кредитной политики способствовало бы укреплению корпоративной деятельности, при этом реальный рост экономики достигнет 3% в 2020 году.

По данным банка, крупные выплаты по государственному долгу в текущем и следующем годах представляют серьезный риск для экономического развития Украины.

Напомним, по данным Национального банка рост ВВП в январе-марте текущего года составил 2,4%, по данным Минэкономразвития – в 2,2%.