Украина и гении: как бизнесу ориентироваться в экономике инноваций

Давно известно правило, что бизнес не может полагаться на гениев: они, якобы, не системны и вместе с великими достижениями производят и кучу проблем. Как-то так считали и акционеры, отстранившие в свое время от руководства Apple Стива Джобса. Но особенность гениев еще и в том, что они предвосхищают время – в условиях инновационной экономики именно нестандартное мышление и умение достигать результатов вне наработанных систем становятся конкурентным преимуществом. Как быть бизнесу? Пересматривать правила, которые казались незыблемыми и находить новые структуры организации, релевантные времени. Тем более, что изменения уже затронули далеко не только бизнес.

Фото: discovermoney.ru

Год назад я уже рассказывал о том, как меняются организационные структуры компаний, двигаясь от моделей с жесткой иерархией (оранжевых) до горизонтальных структур, способных адаптироваться под ритмы сотрудника, позволяя ему раскрыть свой потенциал и создавать продукт в наиболее подходящих условиях (бирюзовые модели). Такая классификация была предложена в книге Фредерика Лалу «Открывая организации будущего». Точность его анализа можно проследить и совсем из других источников. Например, из книги Джереми Хейманса и Генри Тиммса «Новая власть. Какие силы управляют миром — и как заставить их работать на вас». Американские исследователи впервые опубликовали свои статьи с термином «новая власть» еще в 2014 году. В центре их внимания – стремительные процессы изменений в обществе, влияющие на наше представление, как устроена власть. Так вот, Хеймансу и Тиммсу удалось четко описать то, насколько новая власть базируется на горизонтальных структурах. Иными словами, новый мир – это мир многих, а не единиц.

Описывая новые типы политических движений и стратегии брендов, авторы утверждают, что наиболее успешные сегодня мыслят логикой широкой поддержки и стараются создать, а еще лучше возглавить некое социальное движение. При этом речь не идет о том, чтобы стать его лидером, а о том, чтобы стать частью. Яркий пример – обращение к феминистской риторике модных домов на волне набирающих силу движений за права женщин. Важно, что бренды одежды не пытаются перехватить на себя лидерство в этой волне, но влияют иначе, становясь «своими» для участниц движения. Одним из главных критериев «новой власти» авторы называют открытость, т.е. она может включать в себя все больше новых участников, а не концентрироваться в одних руках. Такая характеристика соотносится с идеей организаций нового типа, описанных Лалу.

С чем связаны такие изменения? Ответов много, но одно из ключевых значений имеет развитие социальных сетей и свободный доступ к информации. Связано это таким образом: если раньше человеку требовалось проходить фильтры системы СМИ, чтобы быть замеченным и услышанным, то сегодня достаточно упорно говорить о себе самостоятельно. Неудивительно, что столько подростков мечтают стать именно видеоблогерами с миллионной аудиторией. Сопоставление новых структур в бизнесе и обществе наглядно демонстрирует, насколько глубинным и комплексным является переход к инновационной экономике и, шире, к креативному типу мышления. Чем дальше, тем больше понятно, что бизнесу нужно меняться и стараться успеть за теми, кто уже выстроил преуспевающую модель.

Где на новой карте мира находится Украина зависит от отрасли. Если в новых стартапах и молодых проектах я уже вижу эту энергию горизонтальных моделей организации и заметно, как она влияет на капитализацию, то в консервативных сферах деятельности (которые и так пока прибыльны) изменения происходят не так быстро. А иногда и не происходят вовсе. Стратегически – это большая угроза. Не меняться в современном мире – это как продолжать ремонтировать старый таксопарк, когда все уже давно скачали приложение для вызова машин. И чем быстрее у нас поймут, что главный ресурс в новом мире – это не ископаемые в земле, а таланты, тем больше шансов у Украины действительно интегрироваться в международные процессы.