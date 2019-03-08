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Марш за права женщин в Харькове прошел в сопровождении контрмарша националистов

"Фрайкор" выступает против феминизма.

В Харькове на Сумской улице в пятницу провели Марш женской солидарности по случаю Международного женского дня.

Как сообщает UA: Харьков, организаторы к участию в мероприятии заявили около 300 человек. Они прошли по центру города с лозунгами "Место женщины везде", "Бунтуй, кохай, права не віддавай", "Не продавайся за цветы - завтра станешь у плиты", "Хлопців і дівчат гнітить патріархат".

"[Мы] собрались ради солидарности и поддержки. Чтобы вместе сказать, что место женщины - не только дома или на кухне, но и в публичном пространстве города", - пояснила цель акции одна из организаторок Анна Шарыгина.

Перед колонной участников Марша женской солидарности собрались представители националистической организации "Фрайкор" с плакатами "Феминизм - болезнь" и "Феменистка - не женщина".

Они выкрикивали лозунги вроде "Нации нужны матери и дети" и "Красота. Женственность. Материнство".

В комментарии журналистам представитель организации Георгий Тарасенко заявил, что националисты выступают против "феминизма как дегенеративной идеологии".

Две колонны были разделены большим количество полицейских.

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