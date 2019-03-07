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На Азовском море фиксируют случаи отказов систем навигации

Информацию о помехах обнародуют экипажи гражданских торговых судов.

На Азовском море фиксируют случаи отказов систем навигации
Фото: YouTube

На Азовском море в течение последнего месяца зафиксировано три случая отказов систем навигации.

Об этом сообщает Український мілітарний портал.

"На протяжении последнего месяца на Азовском море зафиксированы три случая отказов системы навигации GPS и морской автоматической идентификационной системы AIS", - говорится в сообщении.

Информацию о помехах в работе этих систем обнародуют экипажи гражданских торговых судов, следующих в порты в Азовском море.

Последний такой случай был зафиксирован 6 марта западнее Белосарайской косы. Согласно сообщению, предыдущие жалобы от моряков фиксировались 5 марта и 20 февраля 2019 года.

В то же время, команды гражданских судов обнародовали информацию, что российская система навигации "Глонасс" работает здесь без сбоев.

"Вблизи этого района также были зафиксированы два корабля Военно-морского флота России. В радиоэфире они зафиксированы как "Бугель 66" и "Бугель 029"", - сообщает портал.

Ранее случаи отказов GPS фиксировались во время учений НАТО Trident Juncture-2018. Согласно данным норвежских оборонных сил, сигнал, создающий помехи в работе GPS, исходил из Кольского полуострова в России.

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