В Азовском море корабли ФСБ России освещают украинские катера морской охраны зеленым лучом, - ООС

Российские корабли береговой охраны ФСБ России совершают провокационные действия в водах Азовского моря.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"В течение двух суток, примерно в одинаковые временные периоды, после 21:00, в Мариупольском районе Азовского моря тактические группы катеров Мариупольского отряда морской охраны из состава Объединенных сил наблюдают необычное явление. С направления, где распознан один из кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, который держится на определенном расстоянии, с наступлением темноты, происходит осветление катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета. Так называемые сеансы освещения продолжаются несколько минут", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вреда здоровью экипажей и выхода из строя технических средств после воздействия луча не зафиксировано. Но, учитывая то, что подобные явления уже происходили на линии разграничения на суше, были приняты соответствующие меры по защите персонала.

Об инциидентах оповещены территориальные подразделения военной прокуратуры Украины, Национальной полиции и Службы безопасности.

Напомним, с 2014 года украинские морские порты в Азовском море из-за российской агрессии недополучили около 6 млрд гривен дохода.