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​Бывшему главе аппарата киевского райсуда и его заму сообщили о подозрении по делам Майдана, - ГПУ

Досудебное расследование продолжается.

​Бывшему главе аппарата киевского райсуда и его заму сообщили о подозрении по делам Майдана, - ГПУ
Фото: Сергей Нужненко

По делам о событиях Революции Достоинства в 2013-2014 годах сообщено о подозрении бывшему руководителю аппарата киевского районного суда и его заместителю.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

"На основании собранных доказательств, 22 и 25 июля предусмотренным законом способом сообщено о подозрении бывшему руководителю аппарата суда и его заместителю одного из районных судов города Киева в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.376-1 УК Украины, по факту незаконного вмешательства в работу автоматизированной системы документооборота суда (внесение ложных сведений в этой системе) при распределении дел между судьями по применению к участникам протестных акций и других граждан мер в январе-феврале 2014 года", - говорится в сообщении.

Также продолжается досудебное расследование по ряду уголовных производств по фактам противодействия протестным акциям и преследования протестующих в Киеве в декабре 2013 - феврале 2014 годов.

"Досудебное расследование продолжается. Собираются и проверяются на предмет достаточности для привлечения к уголовной ответственности доказательства в отношении соучастников этого и других преступлений, совершенных в период событий Революции Достоинства", - добавили в ГПУ.

Напомним, в мае генпрокурор Юрий Луценко призвал Раду вернуть возможность заочного судопроизводства для дел Майдана.

Ранее начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, отчитываясь о ходе следствия, заявлял, что упрёки относительно ненадлежащего расследования дел и отсутствия результатов несправедливы. По его словам, всего по стране расследуется 4700 эпизодов преступлений, совершенных против участников протеста, и большая часть преступлений раскрыта - установлены обстоятельства, исполнители, организаторы, пособники. По словам Горбатюка, уведомлены о подозрении 442 человека, по 289 подозреваемым дела направлены в суд. Под стражей находятся 13 человек, признаны виновными судом 52 человека, девять - осуждены к лишению свободы.

Вместе с тем, он признал, что убийства Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника до сих пор не раскрыты. Горбатюк также упрекал судебные инстанции в затягивании рассмотрения таких дел.

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