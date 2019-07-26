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Часть экипажа траулера "Иван Голубец" вернулась в Украину

Пострадавшему оказана необходимая помощь, еще один моряк считается пропавшим без вести.

Часть экипажа траулера "Иван Голубец" вернулась в Украину
Фото: Цензор

Часть экипажа океанского траулера "Иван Голубец", который загорелся и затонул у берегов Мавритании, вернулась в Украину. Об этом рассказал председатель Госрыбагентства Ярослав Белов, пишет УНН.

"По информации, которую мы имеем на сегодня, часть моряков прибыла в Украину, часть осталась. Ответственные лица пока находятся в Мавритании на период проведения расследования", - сказал Белов.

О погибшем члене экипажа на данный момент нет информации, он считается пропавшим без вести, так как его тело не найдено.

Белов добавил также, что еще один гражданин Украины во время пожара на судне получил ожоги, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, украинский траулер под флагом Грузии затонул после пожара у побережья Африки.

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