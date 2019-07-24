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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В России задержали судно с 14 украинцами на борту

Троих членов экипажа уже отправили домой.

В России задержали судно с 14 украинцами на борту
Фото: Donbasstransitservice Ltd

В российском порту Ейск (Краснодарский край) задержали судно Lizori под флагом Молдовы с 14 гражданами Украины на борту.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инспектора Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольгу Ананьину.

Судно задержали якобы из-за плохого технического состояния и невыплату зарплаты экипажу. Отмечается, что задолженность оценивается в $11 230.

"Украинское судно, украинский экипаж. На борту находятся 14 членов экипажа, все они граждане Украины", - цитирует агентство Ананьину.

По ее словам, 23 июля троих украинцев отправили домой. Решается вопрос об отправке домой остальных граждан Украины.

Судно принадлежит компании DonbassTransitService Ltd (ООО "Донбасстранзитсервис"), однако на борту размещен список сотрудников и других фирм, пишет ТАСС.

По данным сайта "Донбасстранзитсервиса", организация зарегистрирована в Украине, расположена в Мариуполе.

Ранее сообщалось, что КНДР захватила российское судно с 17 моряками.

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