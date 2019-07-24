Российский омбудсмен опровергла договоренности по освобождению украинских моряков

Денисова обратилась через МИД в ФСБ с просьбой заменить меру пресечения на поручительство.

Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова опровергла слова украинской омбудсмена Людмилы Денисовой по достижению договоренностей об освобождении украинских моряков. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на российское агентство ТАСС.

Москалькова заявила, что ей не ничего известно о принятых решениях власти РФ в отношении украинских моряков ей неизвестно, передает российское агентство ТАСС.

«Людмила Денисова обратилась через МИД в ФСБ с просьбой заменить меру пресечения украинским морякам в виде лишения свободы на меру пресечения в виде поручительства и предложила себя в роли поручителя. Ни о каких решениях по этому вопросу мне неизвестно», — сказала российский омбудсмен.

Напомним, ранее сегодня Денисова заявила, что договоренность о возвращении Украине 24 украинских моряков уже достигнута и уже "оформляются последние документы".

Позже она уточнила, что конкретные договоренности об освобождении моряков все же не достигнуты: речь идет о возможном выполнении Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву. Само ходатайство о поручительстве Денисовой за моряков находится на рассмотрении руководителя Следственного управления РФ.