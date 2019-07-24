Вакарчук стал лидером "Голоса"

Певец Святослав Вакарчук стал председателем партии "Голос". Его избрали на съезде, который состоялся в среду, 24 июля.

Об этом говорится на сайте "Голоса".

Вакарчук был первым номером избирательного списка партии на досрочных выборах в Верховную Раду, но формально лидером партии была Юлия Клименко (второй номер).

Она намерена сосредоточиться над экономической повесткой дня для "Голоса", а Вакарчук будет заниматься развитием партии.

"Теперь, после завершения избирательной кампании и Туру Змін, я могу сосредоточиться на развитии партии "Голос". Я очень благодарен Юлии за ее работу по реорганизации партии, формированию избирательного штаба и руководству избирательной кампанией, благодаря которой "Голос" за два месяца с нуля стала парламентской партией ", - сказал Вакарчук.

"Голос" намерен развивать свою региональную структуру и мобилизовать сторонников, а также начинает готовиться к местным выборам.

Партия "Голос" была зарегистрирована 21 мая 2019 года, ее создали на базе существовавшей с 2015 года партии-пустышки "Платформа инициатив". Руководителем политической партии "Голос" значилась бывший заместитель министра экономики Юлия Клименко.

На выборах 21 июля 2019 года "Голос" набрал 5,83% голосов. С учетом мажоритарщиков у нее будет 20 мандатов.