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В "Слуге народа" говорят, что готовы позвать в коалицию "Голос"

В политсиле ждут ответа от Святослава Вакарчука.

В "Слуге народа" говорят, что готовы позвать в коалицию "Голос"
Фото: EPA/UPG

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что коалиция с "Голосом" все ещё возможна, в политсиле ждут ответа от Святослава Вакарчука.

Об этом он сказал в эфире канала ICTV.

"Мы ещё вчера говорили, что готовы к диалогу с "Голосом", но так и не дождались вменяемого ответа. Мы говорили, что готовы сотрудничать с другими политическими силами, как в формате коалиции, так и в формате сотрудничества", - сказал Разумков.

Напомним, еще вчера, 21 июля, президент Владимир Зеленский пригласил Святослава Вакарчука к разговору о формировании коалиции "Слуги народа" и "Голоса" в Верховной Раде IX созыва.

Сегодня лидер партии Дмитрий Разумков намекнул, что "Слуге народа" не нужна коалиция.

Согласно результатам 87,28% обработанных электронных протоколов, в Верховную Раду проходят: "Слуга народа" - 42,98% голосов избирателей, "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) – 12,92%, "Европейская солидарность" – 8,25%, ВО "Батькивщина" – 8,17% и "Голос" – 6,00%.

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