Нардепа Батенко переизбрали в Раду

Батенко баллотировался в избирательном округе №123 во Львовской области.

Действующий депутат Верховной Рады, член политической партии "Украинское объединение патриотов -"УКРОП" Тарас Батенко уверенно лидирует в избирательном округе №123 во Львовской области.

После обработки 96,41% протоколов участковых комиссий Батенко набирает 45,26% голосов.

Его ближайшие конкуренты Тарас Чолий от "Голоса" и представитель "Европейской солидарности" Олег Дуда набрали по 15,05% и 13,46% голосов соответственно.

В состав округа №123 входят Николаевский, Золочивский и Перемышлянский районы Львовской области. Батенко был избран народным депутатом от этого округа в VIII созыв Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что действующий народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", самовыдвиженец Ярослав Дубневич победил на выборах в 120-м округе Львовской области.