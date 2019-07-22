"Слуга народа" объявила о победе на всех мажоритарных округах Киева
"Слуга народа" объявила о победе на всех мажоритарных округах Киева
Хакеры раскрыли тайные проекты ФСБ для слежки в интернете
Хакеры раскрыли тайные проекты ФСБ для слежки в интернете
Явка избирателей к 20:00 достигла 50% (обновлено)
Явка избирателей к 20:00 достигла 50% (обновлено)
Колесников признал поражение на округе в Дружковке
Колесников признал поражение на округе в Дружковке
В Николаеве мужчина, бросая в урну бюллетень, снял трусы
В Николаеве мужчина, бросая в урну бюллетень, снял трусы
В Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду (обновлено)
В Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду (обновлено)
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Экзит-поллы: в Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" и "Голос" (обновлено)
Экзит-поллы: в Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" и "Голос" (обновлено)
Премьером может стать Рашкован, - источники в "Голосе"
Премьером может стать Рашкован, - источники в "Голосе"
ГлавнаяПолитика

Из трех братьев Балог в новый созыв Рады попал только один

Павел и Иван проиграли выборы без шансов.

Из трех братьев Балог в новый созыв Рады попал только один
Фото: Макс Левин

Депутат Верховной Рады Виктор Балога переизбрался в Верховную Раду, тогда как его братья Иван и Павел - нет.

Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

Виктор Балога победил на округе №69 с центром в Мукачево, за него проголосовали 35,81% избирателей (21 265 голосов). Кандидат от "Слуги народа", член исполнительного комитета Лаливского сельсовета Эдгар Токарь стал вторым с результатом 34,47% (20 467 голосов).

Павел Балога по результатам обработки 70,43% протоколов на округе №73 с центром в Виноградове набирает только 10,25% голосов (4164). Здесь лидирует депутат облсовета Владислав Поляк, у него больше 41% голосов (16710).

Третий брат Иван Балога набирает 15% голосов на округе №70 с центром в Сваляве по результатам обработки 60,84% протоколов. Здесь побеждает представитель "Слуги народа", председатель Невицкого сельсовета Ужгородского района Михаил Лаба.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также