Из трех братьев Балог в новый созыв Рады попал только один

Депутат Верховной Рады Виктор Балога переизбрался в Верховную Раду, тогда как его братья Иван и Павел - нет.

Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

Виктор Балога победил на округе №69 с центром в Мукачево, за него проголосовали 35,81% избирателей (21 265 голосов). Кандидат от "Слуги народа", член исполнительного комитета Лаливского сельсовета Эдгар Токарь стал вторым с результатом 34,47% (20 467 голосов).

Павел Балога по результатам обработки 70,43% протоколов на округе №73 с центром в Виноградове набирает только 10,25% голосов (4164). Здесь лидирует депутат облсовета Владислав Поляк, у него больше 41% голосов (16710).

Третий брат Иван Балога набирает 15% голосов на округе №70 с центром в Сваляве по результатам обработки 60,84% протоколов. Здесь побеждает представитель "Слуги народа", председатель Невицкого сельсовета Ужгородского района Михаил Лаба.