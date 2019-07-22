И.о. главы СБУ намерен расследовать загрязнение окружающей среды в Мариуполе и Запорожье

И.о. главы СБУ Игорь Баканов считает, что расследовать загрязнение природы нужно не только в Кривом Роге, но также в Запорожье, Мариуполе и других городах. Об этом он заявил сегодня на брифинге, сообщает "Цензор.нет".

По словам Баканова, ГПУ расследует факты возможного загрязнения природы в Запорожье.

"Во время визита президента Украины в Запорожье там были аналогичные заявители ... Я спросил у руководителя СБУ в Запорожской области, он сказал, что соответствующие дела у следствия уже есть, и они переданы в Генеральную прокуратуру. ГПУ сейчас фактически осуществляет процессуальный контроль над этими делами", - сказал Баканов.

"Отвечая на вопрос, нужно ли что-то делать в Мариуполе, Запорожье и других городах, я отвечаю однозначно - да. Никакая инвестиция не может оправдать убийство экологии", - добавил он.

Баканов отметил, что ему не известно об аналогичных делах в Мариуполе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение обязательств по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу. 20 июля СБУ провела на предприятии обыски.

Сегодня 22 июля СБУ заявила, что на предприятии "ArcelorMittal Кривой Рог" был обнаружен источник повышенной радиации. Следственные действия происходят в рамках уголовного производства, открытого по ст. 441 УК (Экоцид).