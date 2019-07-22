Поступила информация, что в округе могут быть провокации.

Национальная полиция задействовала вертолет со специальным подразделением тактико-оперативного реагирования патрульной полиции (ТОР) для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на Окружной избирательной комиссии №64 в Коростене Житомирской области.

"Задача сил, которые заступили на дежурство в г. Коростень, - обеспечение общественного порядка и безопасности во время транспортировки избирательной документации из участковых в окружную избирательную комиссию", - сказано в сообщении Нацполиции.

Решение направить в Коростень вертолет со спецназом было принято после анализа оперативной обстановки и информации о возможных провокациях во время транспортировки документации из участковых комиссий - в окружную комиссию №64.

В 64 избирательном округе по результатам обработки 62% голосов лидирует кандидат от "Слуги народа" Вячеслав Сигачов (29% голосов), с небольшим отрывом от него на втором месте самовыдвиженец Владимир Арешонков. Депутат ВР Сергей Пашинский набирает только 17% голосов избирателей.