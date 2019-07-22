Партия Зеленского взяла 16 из 17 мандатов в Днепропетровской области

Еще один округ - под вопросом.

Президентская партия "Слуга народа" взяла 16 из 17 мандатов в Днепропетровской области.

Об этом свидетельствуют предварительные данные, обнародованные на сайте ЦИК.

Единственное исключение составил округ №37, где пока что побеждает действующий нардеп Дмитрий Шпенов. По результатам обработки 78% протоколов, он набирает 35,22% голосов, тогда как конкурент из "Слуги народа" Игорь Фартушный - 33,05%.

В остальных округах без исключения победили "слуги":

24 округ - Днепр, Самарский район - директор по корпоративным отношениям компании Пинчука “Интерпайп” Дмитрий Киселевский.

25 округ - Днепр, Чечеливский район - блогер Максим Бужанский, не скрывающий нелюбви к Евромайдану и ностальгии по СССР.

26 округ - Днепр, Шевченковский район - мастер спорта по бадминтону, маркетолог, директор по развитию “Днепркоммунтранс” Кирилл Нестеренко.

27 округ - Днепр, Соборный район - Вячеслав Медяник, который был помощником нардепа Андрея Денисенко, одного из основателей партии “УКРОП"

28 округ - Днепр, Новокодацкий район - депутат Днепровского горсовета от "УКРОПа" Юрий Мисягин

29 округ - Слобожанское - адвокат Сергей Демченко, который в прошлом баллотировался в Киевский горсовет от "УКРОПа".

30 округ - Каменское - менеджер супермаркетов АТБ Анна Личман

31 округ - Кривой Рог - правовед, экс-милиционер Владимир Захарченко, которого СМИ называют родственником актера “Квартала” Юрия Корявченкова (“Юзик”)

32 округ - Кривой Рог - кума семьи Корявченковых Елена Криворучкина.

33 округ - Кривой Рог - сам Юрий Корявченков.

34 округ - Царичанка - член политсовета "УКРОПа" Дмитрий Черный

35 округ - Никополь- Денис Герман, руководитель отдела розничной торговли в компании "Актив-система"

36 округ - Павлоград - предприниматель и бывший советник экс-главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко Роман Каптелов

38 округ - Новомосковск - депутат Днепропетровского облсовета от партии “УКРОП” Владислав Бородин

39 округ - Васильковка - замглавы Днепропетровского облсовета, бывший советник Игоря Коломойского Сергей Северин

40 округ - Кринички - предприниматель, бизнес-партнер "приватовца" Алексея Мартынова Александр Трухин

Кандидаты от "Слуги народа" оставили без мандатов таких депутатов, как Валентин Дидич, Вадим Нестеренко, Сергей Мельничук, Артур Мартовицкий, Андрей Шипко, Олег Кришин, Анатолий Гальченко, Константин Павлов, Александр Дубинин, Иван Куличенко, Татьяна Рычкова, Максим Курячий, Юрий Береза.