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Нардепы Шаповалов и Кулинич сумели выиграть у "Слуги народа" в Полтавской области

Остальные семь мандатов, по предварительным данным, уходят президентской партии.

Нардепы Шаповалов и Кулинич сумели выиграть у "Слуги народа" в Полтавской области
Юрий Шаповалов и Олег Кулинич
Фото: Lb.ua

Депутаты Верховной Рады Юрий Шаповалов и Олег Кулинич из депутатской группы "Возрождение" переизбрались в Верховную Раду по мажоритарным округам №146 и №147 в Полтавской области. Остальные семь мандатов от этого региона, по предварительным данным, получит партия "Слуга народа".

Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

За Шаповалова проголосовали 27,08% избирателей округа (19,2 тысячи человек), тогда как за его главного соперника - Феликса Урина из "Слуги народа" - 23,26% (16,5 тысячи человек).

Кулинич выиграл с результатом 37,84% голосов (27,4 тысячи человек), тогда как кандидат от "Слуги народа" Сергей Дудник набрал 30,32% голосов (22 тысячи человек).

Оба депутата значительно улучшили результаты по сравнению с 2014 годом. Тогда за Шаповалова проголосовали 22,67% избирателей, за Кулинича - 21,19%.

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