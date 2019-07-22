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Юридических оснований для досрочных местных выборов нет, - "Опора"

"Мы очень надеемся, что Украина все-таки сделает паузу"...

Юридических оснований для досрочных местных выборов нет, - "Опора"
Ольга Айвазовская
Фото: Макс Требухов

В гражданской сети "Опора" считают, что заявления о возможном проведении внеочередных выборов в местные органы власти юридически не обоснованы.

Об этом заявила глава правления организации Ольга Айвазовская, передает "Интерфакс-Украина".

"Заявления о проведении возможных внеочередных выборов для нас по состоянию на сейчас являются юридически необоснованными, и мы очень надеемся, что Украина все-таки сделает паузу, чтобы демократический институт выборов не стал лишь предпосылкой для перезагрузки власти", - сказала Айвазовская.

"Потому что у него есть и другие задачи, а не только подгонять демократические процессы под текущие рейтинги политических партий, что часто является опасной тенденцией", - добавила она.

Напомним, очередные местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года. Комментируя возможность проведения внеочередных местных выборов, президент Владимир Зеленский предложил "не расслабляться". Ранее представитель президента в Раде Руслан Стефанчук также допустил проведение досрочных местных выборов.

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