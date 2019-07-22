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​Нацполиция решила привлечь спецназ к перевозке бюллетеней в ЦИК

Полиция будет усиленно обеспечивать охрану порядка в местах расположения ОИК.

​Нацполиция решила привлечь спецназ к перевозке бюллетеней в ЦИК
Фото: npu.gov.ua

Национальная полиция решила привлечь спецназ к обеспечению безопасности транспортировки избирательных бюллетеней в Центральную избирательную комиссию.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"Заместитель председателя НПУ Александр Фацевич поручил руководителям территориальных подразделений обеспечить беспрепятственный процесс транспортировки избирательной документации из участковых в окружные избирательные комиссии по мере подсчета бюллетеней, а в дальнейшем - из ОИК в Центральную избирательную комиссию", - говорится в сообщении.

Кроме того, полиция будет усиленно обеспечивать охрану общественного порядка и безопасности граждан в местах расположения окружных избирательных комиссий.

ЦИК ожидает, что первые оригинальные бумажные протоколы с мокрыми печатями о результатах голосования начнут поступать 23 июля.

Напомним, ранее в Херсоне попал в ДТП и перевернулся автомобиль, перевозивший бюллетени.

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