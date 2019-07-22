​Нацполиция решила привлечь спецназ к перевозке бюллетеней в ЦИК

Национальная полиция решила привлечь спецназ к обеспечению безопасности транспортировки избирательных бюллетеней в Центральную избирательную комиссию.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
"Заместитель председателя НПУ Александр Фацевич поручил руководителям территориальных подразделений обеспечить беспрепятственный процесс транспортировки избирательной документации из участковых в окружные избирательные комиссии по мере подсчета бюллетеней, а в дальнейшем - из ОИК в Центральную избирательную комиссию", - говорится в сообщении.
Кроме того, полиция будет усиленно обеспечивать охрану общественного порядка и безопасности граждан в местах расположения окружных избирательных комиссий.
ЦИК ожидает, что первые оригинальные бумажные протоколы с мокрыми печатями о результатах голосования начнут поступать 23 июля.
Напомним, ранее в Херсоне попал в ДТП и перевернулся автомобиль, перевозивший бюллетени.