Округ в Ивано-Франковске выиграла кандидат от "Свободы"

Секретарь Ивано-Франковского городского совета Оксана Савчук, которая представляет партию "Свобода", победила на округе №83 в Ивано-Франковске. За нее проголосовали 46,77% избирателей (свыше 33 тысячи человек) по результатам обработки 95% протоколов.

Об этом говорится на сайте Центризбиркома.

Ивано-Франковский округ считается вотчиной бизнес-партнера Коломойского Александра Шевченко (совладелец "Буковеля"), но он снялся с выборов еще в июне. "Слуга народа" выставила на выборы помощника Шевченко в парламенте Андрея Сторожука, он занял второе место с результатом 23,13% голосов (16,5 тысячи).

Третьим стал Алексей Петечел, преподаватель Прикарпатского национального университета имени Стефаника, который представлял "Европейскую солидарность". За него проголосовали 12,47% избирателей (8,9 тысячи).

Напомним, что партия "Свобода" в Ивано-Франковске имеет своего мэра и большинство в горсовете.