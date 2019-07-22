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Округ в Ивано-Франковске выиграла кандидат от "Свободы"

Оксана Савчук сейчас является секретарем горсовета.

Округ в Ивано-Франковске выиграла кандидат от "Свободы"
Фото: mrada.if.ua

Секретарь Ивано-Франковского городского совета Оксана Савчук, которая представляет партию "Свобода", победила на округе №83 в Ивано-Франковске. За нее проголосовали 46,77% избирателей (свыше 33 тысячи человек) по результатам обработки 95% протоколов.

Об этом говорится на сайте Центризбиркома.

Ивано-Франковский округ считается вотчиной бизнес-партнера Коломойского Александра Шевченко (совладелец "Буковеля"), но он снялся с выборов еще в июне. "Слуга народа" выставила на выборы помощника Шевченко в парламенте Андрея Сторожука, он занял второе место с результатом 23,13% голосов (16,5 тысячи).

Третьим стал Алексей Петечел, преподаватель Прикарпатского национального университета имени Стефаника, который представлял "Европейскую солидарность". За него проголосовали 12,47% избирателей (8,9 тысячи).

Напомним, что партия "Свобода" в Ивано-Франковске имеет своего мэра и большинство в горсовете.

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