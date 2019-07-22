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​Топ-менеджер Ахметова из Авдеевки прошел в Раду с результатом 64,60%

Муса Магомедов баллотировался от "Оппоблока".

​Топ-менеджер Ахметова из Авдеевки прошел в Раду с результатом 64,60%
Муса Магомедов
Фото: facebook/Муса Магомедов

Гендиректор Авдеевского коксохима Муса Магомедов победил на округе №45 в Донецкой области. Кандидат, баллотировавшийся от "Оппозиционного блока", набрал 64,60% голосов, за него проголосовали 8781 избиратель.

Об этом говорится на сайте Центризбиркома.

За занявшую второе место Анастасию Петренко от "Оппозиционной платформы - За жизнь" проголосовали только 14,56% избирателей (1980 человек).

Кандидат от президентской партии "Слуга народа" Георгий Кюрджиев стал третьим с результатом 7,97% (1084 голоса).

Муса Магомедов родился в 1970 году в селе Ириб Чародинского района (Дагестан). Имеет два высших образования: Донецкий институт советской торговли и Международный институт менеджмента (Киев).

В 2009-2012 годах работал гендиректором "Запорожкокса", а с ноября 2012 года возглавляет Авдеевский коксохимический завод, который входит в холдинг "Метинвест" Рината Ахметова.

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