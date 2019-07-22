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​В украинском парламенте впервые может появиться однопартийное большинство

По предварительным оценкам, по спискам "Слуга народа" получит 121 мандат, что позволит формировать фракцию в количестве более 226 депутатов.

​В украинском парламенте впервые может появиться однопартийное большинство
Фото: EPA/UPG

Партия "Слуга народа", вероятно, сможет сформировать в новом парламенте однопартийное большинство, не прибегая к привлечению в свой состав депутатов-самовыдвиженцев, что будет первым случаем в истории независимой Украины.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Так, по состоянию на 9:00 понедельника, представители "Слуги народа" могут рассчитывать на победу в 115-120 мажоритарных округах. Согласно предварительным оценкам, по спискам партия получит 121 мандат, что позволит формировать фракцию в количестве более 226 депутатов.

Представители партии лидируют или борются за победу во всех областях, кроме Донецкой, где между собой соперничают, в основном выдвиженцы "Оппозционного блока" и "Оппоциционной платформы - За жизнь!".

В частности, выдвиженцы "Слуги народа" побеждают во всех округах Киева, подавляющем большинстве округов Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Запорожской областей.

Напомним, 21 июля в Украине прошли внеочередные парламентские выборы. В Раду, согласно результатам обработки 43,36% протоколов, проходят партии "Слуга народа" (42,31% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ)- 12,79%, ВО "Батькивщина" - 8,08%, "Евросолидарность" - 8,7%, "Голос" - 6,39%.

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