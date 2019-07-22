​Полиция задержала троих мужчин, распыливших газ на избирательном участке в Запорожье

Полиция задержала троих мужчин, которые распылили газ на избирательном участке в Хортицком районе Запорожской области.

Об этом говорится сообщается на сайте местной полиции.

Полицейские установили, что неизвестные из аэрозольного баллончика распылили вещество с резким запахом в открытое окно, где в это время члены избирательной комиссии подсчитывали голоса избирателей, всех присутствующих вывели на улицу.

Позже правоохранители установили лиц, причастных к инциденту. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство).

Продолжается досудебное расследование.

В день голосования в Запорожье полицейские открыли два уголовных производства и составили шесть административных протоколов.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду.