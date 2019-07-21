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С начала суток обстрелов на Донбассе не зафиксировано

В штабе ООС подтвердили соблюдение "хлебного перемирия".

С начала суток обстрелов на Донбассе не зафиксировано
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

С начала текущих суток обстрелов позиций военнослужащих Объединенных сил на Донбассе со стороны боевиков не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

В штабе напомнили, что в районе Счастья в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, двое военнослужащих погибли и двое  получили ранения.

"Военно-гражданские администрации и правоохранительные органы в районе проведения операции работали в штатном режиме. Общественно-политическая и гуманитарная обстановка остается под контролем Объединенных сил", - говорится в вечерней сводке.

Напомним, с сегодняшнего дня в зоне ООС объявлено "хлебное перемирие". В утренеей сводке пресс-центр ООС также подтвердил отсутствие обстрелов со стороны российских боевиков.

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