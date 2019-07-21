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КПВВ "Майорское" возобновил работу после проверки сообщения о минировании

Звонок поступил в 6.45, пункт открыли для граждан через три часа.

КПВВ "Майорское" возобновил работу после проверки сообщения о минировании
Фото: tgorlovka.com

Контрольный пункт пропуска «Майорское» утром 21 июля остановил пропуск людей из-за анонимного сообщения о заминировании. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Начальник Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины Олег Галицкий сообщил, что пункт пропуска начал работу в 6:00, а уже в 6:45 от анонима поступил телефонный звонок о заминировании.

Сейчас пропуск через КПВВ «Майорское» не производится. Гражданских лиц и весь персонал эвакуировали в безопасное место.

Территорию КПВВ обследуют специалисты по разминированию на предмет наличия взрывоопасных предметов.

Обновление. По состоянию на 9:35 часов утра опасных или подозрительных предметов на территории КПВВ не выявили. Пункт пропуска возобновил работу в штатном режиме.

Напомним, 15 июля КПВВ «Майорское» также останавливал работу из-за анонимного звонка о заминировании. Тогда взрывчатку не обнаружили.

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