Кабмин упростил для населения перевозку товаров через линию разграничения на Донбассе

В окончательной редакции будет указан исчерпывающий список запрещенных товаров для перевозки.

Кабинет министров Украины утвердил новый Порядок пересечения линии разграничения на Донбассе, изменив принцип перемещения грузов с "перечня разрешенных для перемещения товаров" на "перечень запрещенных для перемещения". О этом сегодня сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

"Отличная новость! Правительство утвердило новый Порядок пересечения линии разграничения на востоке Украины. Ждем окончательной редакции. Но знаем, что инициатива МинВОТ об изменении принципа определения "перечня разрешенных для перемещения товаров" на "перечень запрещенных для перемещения" поддержана правительством", - написал Черныш в четверг в своем аккаунте в Твиттер.

Он пояснил, что это означает, что в соответствии с принятым Порядком, лица, пересекающие линию разграничения, вскоре смогут перевозить на временно оккупированную территорию любые товары, за исключением ограниченных или запрещенных к перемещению, над чем сейчас и работает МинВОТ.

Предложения по этому списку ведомство уже обсуждало с общественностью, гуманитарными организациями, таможенниками, пограничниками, военными, СБУ, а также с людьми на КПВВ у линии соприкосновения.

Напомним, в мае в Донбассе задержали грузовик, в котором местный житель пытался вывезти на подконтрольную территорию около 5 млн гривен наличными.