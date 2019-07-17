Кабмин изменил состав набсовета Приватбанка из-за отказа троих членов вступать в должность

Кабинет министров назначил троих членов наблюдательного совета Приватбанка из претендентов, определенных по результатам конкурсного отбора.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Так, независимыми членами набсовета стали: Себастьян Шьонайх-Каролат, Ольга Томаш и Роман Сульжик, которые приступят к выполнению своих полномочий с 30 июля 2019 года.

Отмечается, что Шьонайх-Каролат имеет более 30 лет опыта работы в коммерческих банках, из которых около 20 лет - на руководящих должностях в Германии, Австрии и Польши. Томаш имеет опыт работы в украинских и международных банках, а также в международных финансовых организациях. Сульжик имеет значительный опыт работы в финансовой сфере в Украине, СНГ и США, а также понимание IT-технологий.

"Назначение будет способствовать формированию наблюдательного совета Приватбанка в полном составе - девять членов, из которых шесть членов являются независимыми, а три члена являются представителями государства в соответствии со ст. 7 закона «О банках и банковской деятельности», - говорится в сообщении.

Ранее трое новоизбранных независимых члена набсовета Приватбанка отказались вступать в должность из-за "неприемлемости требований антикоррупционного законодательства Украины относительно электронного декларирования".

Напомним, 5 июля Кабмин по квоте президента назначил членами наблюдательных советов Приватбанка и госбанка "Ощадбанк" бывших сотрудников "Укрэксимбанка" - Юлию Мецгер и Юрия Храмова. Мецгер была юристом, а Храмов ранее работал в этом банке был замглавы правления.