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СМИ сообщили о смене "смотрящего" на угольном рынке

Куратором государственного энергетического сектора назвали Виталия Белякова.

СМИ сообщили о смене "смотрящего" на угольном рынке
Фото: newsprolife.com.ua

Издание "Экономическая правда" утверждает, что на угольном рынке Украины появился новый "смотрящий".

Раньше статус неофициального куратора государственного энергетического сектора имел Виталий Кропачев, которого связывали с депутатом Игорем Кононенко, но в начале июля его сменил непубличный донецкий бизнесмен – Виталий Беляков, пишет ЭП со ссылкой на источники.

После смены куратора произошли кадровые перестановки на целом ряде предприятий, в том числе "Центрэнерго", "Мирноградугле", "Первомайскугле", шахте "Нововолынска №10", "Укруглереструктуризация", "Волыньугле".

Беляков в конце 90-х - начале 2000-х был бизнес-партнером Эдуарда Бондаренко, который сегодня вместе с депутатом БПП Максимом Ефимовым совместно владеет "Донбассэнерго". С 2010 года вплоть до бегства семьи экс-президента Виктора Януковича в Россию Беляков возглавлял "Донбасский рассчетно-финансовый центр" (ДРФЦ). Через эту структуру, как отмечает издание, Александр Янукович (старший сын беглого президента) контролировал группу углеобогатительных фабрик на Донбассе.

"Из ДРФЦ Беляков уходил с конфликтом. В "ДНР" он не въездной. Последние несколько лет он жил в Крыму, потому что считал, что в Киеве на него заведут дела. Возвращение Белякова санкционировал Игорь Коломойский", - утверждает собеседник издания из Министерства энергетики.

В то же время Коломойский свою причастность к "назначению" Белякова "смотрящим" категорично отрицает: "Я Белякова никогда не видел. Такую фамилию впервые слышу".

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