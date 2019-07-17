Урегулирование Кабмином экологических проверок станет важным шагом в наведении порядка в портах, - Американская торговая палата

На заседании правительства, которое состоится, 17 июля, должен быть рассмотрен новый Порядок взаимодействия госорганов по защите природной среды в портах. Учитывая те коррупционные риски, которые на сегодня несут неправомерные проверки и попытки задержания судов экоинспекторами, правительство просят принять документ, что станет первым шагом для нормализации ситуации в украинских портах, сообщает ЦТС.

"Во исполнение поручения Кабинета министров Украины на базе Государственной регуляторной службы в октябре 2018 года была создана Рабочая группа, участниками которой являются представители Министерства инфраструктуры Украины, Министерства экономического развития и торговли, Государственной морской администрации, Администрации морских портов Украины, профильных ассоциаций и бизнес-сообществ. В рамках Рабочей группы был наработан проект Порядка взаимодействия, который будет рассматриваться на заседание правительства. Американская торговая палата призывает правительство принять упомянутый Порядок взаимодействия, который станет первым шагом для налаживания ситуации в портах Украины при осуществлении проверки судов", - заявила в комментарии в Американской торговой палате в Украине (АСС).

Менеджер АСС по вопросам стратегического развития Лидия Левицкая при этом напомнила, что вопрос о проверке судов в морских портах Украины экологическими инспекторами был поднят правительством еще 27 марта текущего года, когда на заседании Кабмина было принято постановление КМУ №367, которым были запрещены проверки судов в морских портах Украины до завершения разработки соответствующих нормативных документов, в частности, Порядка взаимодействия Администрации морских портов и центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды (далее - рядом взаимодействия), Порядка проведения проверок, взятия проб воды и проведения их анализа, Порядка начисления размера возмещения и уплаты убытков, нанесенных вследствие загрязнения с судов.

Тем не менее, несмотря на запрет со стороны Кабмина, случаи проверок и попыток задержания судов экоинспекторами в портах продолжились. "Бизнес обеспокоен такими действиями, поскольку непонятно, какими законодательными нормами регулируются такие проверки и наложение штрафов", - заявляли по этому поводу в Европейской бизнес ассоциации.

В связи с этим 13 июля в Одессе президент Владимир Зеленский выступил с инициативой приостановить на два месяца проверки судов сотрудниками Государственной экологической инспекции в морских портах Украины. Этот срок он обосновал тем, что, по его мнению, новоизбранный парламент начнет принимать необходимые законы для урегулирования данной проблемы.

Вместе с тем, глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина уверена, что правительство должно уже сейчас принять разработанный ГРС Порядок. "Она (Экологическая инспекция - ред.) не может действовать на территории морских портов самостоятельно. А она может действовать с контролирующими органами, которые для этого созданы, то есть с Морской администрацией. Только с ней она может заходить на судно. Но заходить только в обоснованных случаях, а не просто держать судно, фактически принуждая к каким-либо неформальным отношениям", - заявила Ляпина.

Менеджер АСС Лидия Левицкая пояснила, что взаимодействие госорганов, согласно новому Порядку, например, будет касаться выявления случаев загрязнения в пределах акваторий морских портов. Так, предполагается, что администрация морского порта будет фиксировать факты загрязнения и сообщать в экологическую инспекцию о выявленном факте, осуществляя отбор проб фоновых показателей качества воды акватории порта. Как только морская экологическая инспекция получила сообщение о факте загрязнения - госэкоинспектор будет направлен в соответствующий морской порт и осуществит отбор проб вод акватории морского порта в месте загрязнения, составив соответствующий акт обследования акватории порта в месте загрязнения и отбора проб воды.

"Важно, что отбор проб воды и проведение их анализа осуществляется в порядке, установленном Кабмином (Порядок отбора проб воды и проведения их анализа разрабатывается в рамках Рабочей группы при ГРС). После чего, в лабораторных условиях, сравниваются результаты проб воды, отобранных в месте загрязнения (отобранные госэкоинспектором) с фоновыми показателями (отобранные администрацией морского порта). Составляется акт ухудшения качества воды, который фиксируется подписями администрацией морского порта и экоинспекторами. Если факт ухудшения качества воды в акватории морского порта подтверждается и будет выяснено, что источником загрязнения является судно - только тогда возможна проверка судна на предмет возможного загрязнения", - рассказала Левицкая.