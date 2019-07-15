Президент Владимир Зеленский резко раскритиковал деятельность руководства Одесского филиала АМПУ и ГП "Одесский морской порт" в связи с ухудшением показателей работы порта.

Об этом он заявил во время совещания по развитию морских портов в Одессе, сообщают Українські новини.

Президент отметил, что в порту услышал о "нормальном положении дел", хотя сам он имеет несколько иную информацию. "А можно услышать конкретные вещи? Что здесь вообще происходит? Не политическим языком, а предметным?", – обратился к присутствующим Глава государства.

Президент обратил внимание, что доходы порта уменьшились, а зарплаты, как и административные расходы многократно увеличились.

"Доходы в 2015 году –1 млрд грн, в 2018 – 421 млн, чистая прибыль в 2015 году составила 397 млн грнс 1 млрд, а в 2018 году – уже 19,2 млн грн. Зарплата директората очень интересна: в 2015 – 14 тыс грн, а в 2018 – 192 тыс грн. Может, вы (обращаясь к руководству порта – ред.) скажете, что все нормально? Но мне кажется, что-то не то", - подчеркнул Глава государства.

Со своей стороны заместитель руководителя Офиса Президента Украины Алексей Гончарук подчеркнул, что Одесский порт за последние три года потерял 15% грузопотока, а цифры за последние три года демонстрируют негативные тенденции."Они показывают, что доходность и чистая прибыль порта упали в 16 раз. Мы видим, что эффективность уменьшается, а расходы растут. У нас огромное количество сигналов, что в морском порту деятельность осуществляется далеко не всегда в интересах государства. Нас очень интересует практика, когда государственные буксиры отдаются (в аренду - ред.) за полцены частным компаниям почасово. Нас очень интересует, что единственный въезд на государственный порт контролирует частная компания", – отметил Алексей Гончарук.

Присутствовавшие на совещании первый заместитель главы Одесского филиала АМПУ Александр Зубик и в.о. директора ГП "Одесский морской торговый порт" Виктор Войтко не смогли ответить на вопросы Президента и объяснить причины ухудшения работы порта. Негативную динамику руководители порта связывают исключительно с тем, что госпорт не занимается стивидорной деятельностью и работой частных компаний.

В то же время на совещании отсутствовал глава Одесского филиала АМПУ Игорь Ткачук, который, по информации его первого зама, не смог вовремя пройти таможенный контроль и задержался в дороге.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский предложил приостановить проверки Госэкоинспекции в морских портах Украины.