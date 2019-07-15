Суд окончательно отказал Шарию в регистрации в нардепы

Анатолий Шарий не пребывал на территории Украины в течение последних пяти лет.

Верховный Суд признал законным решение Центральной избирательной комиссии об отмене регистрации блогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты.

Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает пресс-служба суда.

"Суд первой инстанции, принимая решение об отказе в удовлетворении иска, исходил из того, что основанием для решения вопроса об отмене регистрации истца кандидатом в депутаты является письмо СБУ, в котором была указана дополнительная информация по последнему месту жительства Шария А.А., а именно то, что истец 24 января 2012 года выехал за пределы Украины и после этого на территорию Украины не въезжал. Верховный суд согласился с этим решением", - говорится в сообщении.

Коллегия судей подчеркнула, что указанные обстоятельства в совокупности с другой, изложенной в письме СБУ информацией, а также отсутствием документов о проживании истца на территории Украины не подтверждают установленного ценза оседлости для участия в выборах.

"Как установлено судом первой инстанции, ЦИК при решении вопроса о принятии обжалуемого решения правомерно использовала содержание полученной информации как официальной, указанной в письме СБУ", - добавили в суде.

Напомним, ЦИК зарегистрировал кандидатами в депутаты экс-замгенпрокурора Рената Кузьмина, экс-главу Администрации президента Викора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария. Изначально ЦИК отказала им в регистрации, но пересмотрела свои решения по требованию Верховного суда, который отказался признавать факт непроживания кандидатов в Украине в течение последних пять лет. При этом, позже Верховный Суд заявил, что ЦИК могла отказать Клюеву и Шарию в регистрации.

3 июля ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария кандидатами в нардепы. 5 июля такое же решение Центризбирком принял в отношении Рената Кузьмина.

12 июля Шестой апелляционный административный суд Киева аннулировал постановление ЦИКа об отмене регистрации Кузьмина кандидатом в Раду.