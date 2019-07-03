Верховный Суд заявил, что ЦИК могла отказать Клюеву и Шарию в регистрации

Верховный Суд переложил на Центризбирком ответственность за регистрацию Андрея Клюева и Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты.

Судьи не обязывали ЦИК этого делать, заявил на брифинге в среду глава Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Михаила Смоковича.

"Центральная избирательная комиссия в своем решении указала, что они не находились [в течение пяти лет на территории Украины], и поэтому отказала в регистрации. Когда они обратились в суд, в Кассационном административном суде было установлено, что доказательств, которые бы подтвердили ненахождение на территории Украины, недостаточно", - сказал он журналистам.

"Есть такое понятие достаточность доказательств, оно говорит, что достаточными являются те доказательства, по которым мы четко можем сказать об определенных обстоятельствах. В данной ситуации мы должны четко сказать, что эти лица не находились на территории Украины. Суды, проверив эти доказательства, установили, что их недостаточно", - пояснил Смокович.

По его словам, обычно ключевыми доказательствами по таких делах являются данные пограничных и таможенных служб, отметки в аэропортах, штампы в загранпаспортах. Однако у ЦИК не было даже справок из Госпогранслужбы по Шарию и Клюеву.

"Была выписка из интернета, слова жены, что Шарий проживает за границей больше семи лет. Суд только сказал, что этот доказательство не является надлежащим. Суд попросил, чтобы ЦИК повторил его и подобрало другие доказательства, чтобы убедить суд. Что касается справки из Генеральной прокуратуры Украины [по Клюеву], суд принимает те доказательства, который принимал субъект властных полномочий при принятии решения. Они взяли только справку из ГПУ", - сказал судья.

В ней говорится, что у следствия есть обоснованная информация о проживании Клюева за пределами Украины. Смокович считает, что ЦИК должен был предоставить в суд эту информацию, а не просто справку.

"Суд посчитал, что недостаточно такой справки", - сказал судья.

Объявление Клюева в розыск, по мнению суда, не доказывает отсутствие Клюева на территории Украины. "Вы должны знать много случаев, когда люди объявлены в розыск... а потом оказывается, что люди живу в Украине свободно, в селе работают, а их находят через годы", - сказал Смокович.

Судья рассказал, что способов восстановления нарушенного права было несколько. Например, суд мог обязать ЦИК зарегистрировать лицо, как решил Шестой апелляционный административный суд. Однако КАС принял другое решение. Избирательную комиссию обязали продолжить рассмотрение заявлений о регистрации с учетом выводов суда.

"ЦИК должен был выполнять решение суда - продолжить рассмотрение. А результат я не комментирую, это к ЦИКу. Продолжив рассмотрение этого вопроса, найдя доказательства о том, что эти лица не проживали в течение пяти последних лет, ЦИК, по моему мнению, могла вынести решения об отказе регистрации", - сказал Смокович.

При этом он добавил, что у ЦИК еще остается возможность отменить регистрацию Клюева и Шария.