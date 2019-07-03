Канада не будет признавать российские паспорта, выданные жителям ОРДЛО

Гройсман обсуждал это решение с главой МИД Канады еще в мае.

Канада не будет признавать паспорта Российской Федерации, выданные жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман в твиттере со ссылкой на МИД Канады.

"Канада не будет признавать российские паспорта, выданные жителям оккупированного украинского Донбасса. Возможность принятия этого решения мы обсуждали в мае - во время визита главы МИД Канады Христи Фриланд в Киев", - отметил Гройсман.

Премьер поприветствовал этот жест со стороны канадского правительства и поблагодарил за поддержку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отправился 1 июля в Канаду с рабочим визитом. В результате этой поездки он анонсировал упрощение визового режима с Канадой. В частности, страны намерены подписать соглашение о мобильности молодежи.