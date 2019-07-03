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Зеленский анонсировал международный форум по восстановлению Донбасса

Президент оценивает стоимость восстановительных работ в 10 млрд евро.

Зеленский анонсировал международный форум по восстановлению Донбасса
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Канаду сообщил, что по предварительным оценкам, на восстановление Донбасса после военных действий необходимо более 10 млрд евро.

Президент пригласил иностранных инвесторов на форум в Украине, где будут обсуждаться этот вопрос.

"По предварительным оценкам, для восстановления Донбасса необходимо более EUR10 млрд. Осенью этого года мы проведем форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, которые заинтересованы финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе", - сказал Зеленский.

Ранее Зеленский сообщал, что предложит представителям крупного бизнеса инвестировать в восстановлении инфраструктуры Донбасса. Кроме этого, президент сообщил, что уже встретился с олигархами - Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым и Виктором Пинчуком и также им предложил инвестировать в инфраструктуру Донбасса.

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