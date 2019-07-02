Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
“Кварталівці”, члени “Батьківщини” та люди Коломойського: кого Зеленський веде у Раду
“Кварталівці”, члени “Батьківщини” та люди Коломойського: кого Зеленський веде у Раду
Отвод сил и средств от Станицы Луганской: вопросы к честности «честного слова»
Отвод сил и средств от Станицы Луганской: вопросы к честности «честного слова»
Президент Федерации велоспорта Украины - чемпионке Евроигр: "Будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали" (обновлено)
Президент Федерации велоспорта Украины - чемпионке Евроигр: "Будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали" (обновлено)
Джонсон ответил Путину на слова о крахе либерализма: ​Владимир, в мире есть страны, где 12% людей ходят в туалет на улице
Джонсон ответил Путину на слова о крахе либерализма: ​Владимир, в мире есть страны, где 12% людей ходят в туалет на улице
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
Филарет: сотрудничество с КГБ - не грех
Филарет: сотрудничество с КГБ - не грех
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Парубий обратился в ГПУ, СБУ и Госпогранслужбус запросом о сроках пребывании Клюева и Шария на территории Украины

"Считаю регистрацию Анатолия Шария и Андрея Клюева кандидатами в депутаты неприемлемой. Это и есть реванш!"

Парубий обратился в ГПУ, СБУ и Госпогранслужбус запросом о сроках пребывании Клюева и Шария на территории Украины
Фото: facebook.com/TeterukAndrii

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий обратился в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины, Государственную пограничную службу с запросом предоставить информацию о пребывании на территории Украины бывшего главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.

По мнению Парубия, это даст основания для ЦИК отменить решение об их регистрации кандидатами в депутаты Верховной Рады.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Считаю регистрацию Анатолия Шария и Андрея Клюева кандидатами в депутаты неприемлемой. Это и есть реванш! Это - грубое нарушение закона и справедливости. Ведь очевиден тот факт, что они последние пять лет не находились в Украине", - написал он.

Напомним, ранее сегодня стало известно о регистрации кандидатами в депутаты на досрочных выборах в парламент экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария. ЦИК зарегистрировала Клюева и Шария во исполнение решения Верховного Суда.

На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты. Ее организаторы анонсировали проведение еще одной акции 4 июля - под Конституционным судом Украины.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также