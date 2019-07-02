Парубий обратился в ГПУ, СБУ и Госпогранслужбус запросом о сроках пребывании Клюева и Шария на территории Украины

"Считаю регистрацию Анатолия Шария и Андрея Клюева кандидатами в депутаты неприемлемой. Это и есть реванш!"

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий обратился в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины, Государственную пограничную службу с запросом предоставить информацию о пребывании на территории Украины бывшего главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.

По мнению Парубия, это даст основания для ЦИК отменить решение об их регистрации кандидатами в депутаты Верховной Рады.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Считаю регистрацию Анатолия Шария и Андрея Клюева кандидатами в депутаты неприемлемой. Это и есть реванш! Это - грубое нарушение закона и справедливости. Ведь очевиден тот факт, что они последние пять лет не находились в Украине", - написал он.

Напомним, ранее сегодня стало известно о регистрации кандидатами в депутаты на досрочных выборах в парламент экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария. ЦИК зарегистрировала Клюева и Шария во исполнение решения Верховного Суда.

На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты. Ее организаторы анонсировали проведение еще одной акции 4 июля - под Конституционным судом Украины.