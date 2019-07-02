В параде в Минске участвует подразделение РФ, военнослужащие которого обстреливали Мариуполь

В параде 3 июля в столице Беларуси Минске в качестве пешего расчета будет участвовать подразделение из состава 275-го самоходно-артиллерийского полка (275-й САП) 4-й танковой Кантемировской дивизии Вооруженных Сил Российской Федерации.

Согласно многим свидетельствам, военные этого подразделения непосредственно участвовали в военной агрессии против Украины и причастны к совершению военных преступлений, сообщает InformNapalm.

Военнослужащие этого подразделения из г. Наро-Фоминск Московской области прибыли в Беларусь еще 20 июня 2019 года.

27 июня на информационном портале Министерства обороны Беларуси был опубликован материал о ходе подготовки к параду войск Минского гарнизона, приуроченного ко Дню Республики 3 июля.

Корреспондент военного информационного агентства «Воин» (бел. - «Ваяр») взял интервью у нескольких российских военнослужащих, проходивших очередную тренировку пеших парадных расчетов на территории Минской военной комендатуры. Об одном из них удалось собрать максимальный объем информации, на основании которой четко определено подразделение, в котором он служит.

Волонтерское сообщество установило, что один из них - Александр Колыванов, который служит в 275-м самоходно-артиллерийском Тарнопольском краснознаменном орденов Суворова и Кутузова полка (в / ч 73941, пункт постоянной дислокации - г. Наро-Фоминск Московской обл.). Согласно организационно-штатной структуре ВС РФ этот полк входит в состав 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии 1-й танковой армии ВС РФ.

Военнослужащие 275-го самоходно-артиллерийского полка осуществляли обстрел Мариуполя 24 января 2015 года. В этот день российские подразделения били по микрорайону "Восточный" из ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град". В результате этого, по сути, террористического акта погибли 29 граждан Украины, 92 были ранены, среди погибших и раненых - дети и подростки.