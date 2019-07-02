ТКГ не согласовала введение "хлебного перемирия" и освобождение пленных из-за позиции РФ

Следующая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске запланированна на 17 июля.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе на заседании 2 июля не смогла согласовать введение "хлебного перемирия" и освобождение пленных.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В связи с позицией РФ не удалось достичь никакого прогресса ни по внедрению "хлебного перемирия", ни договориться об освобождении удерживаемых лиц", - написала она в Facebook.

Олифер отметила, что Украина согласилась на освобождение пленных в формате "всех установленных на всех установленных" и выдвинула встречное предложение - ускорить процесс, выполняя формулу пошагово. Процесс установки личностей пленных продолжается.

Также обсуждался вопрос демонтажа оборонных сооружений возле Станицы Луганской. Решено в течение недели согласовать график сноса этих сооружений, график должна согласовать СММ ОБСЕ.

"Надеемся, что следующая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске, запланированная на 17 июля, будет более конструктивной", - резюмировала Олифер.

Напомним, на первом заседании ТКГ в "обновленном" составе стороны договорились о разработке нового механизма пошагового прекращения огня, обсуждалось также якобы снятие экономической блокады с ОРДЛО. По заявлениям, сделанным официальными лицами, Генпрокуратура завела три уголовных производства. Позже представители ТКГ опровергли слухи о снятии блокады.