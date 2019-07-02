ЦИК опубликовала официальные счета избирательных фондов партий

Партия Зеленского собирает средства на счету в банке "Глобус".

Центральная избирательная комиссия опубликовала избирательные счета партий, участвующих в досрочных парламентских выборах. Переченьсчетов опубликован в официальном парламентском издании «Голос Украины».

Счет избирательного фонда ВО «Батькивщина» открыт в Мегабанке, «Европейской Солидарности» — в Международном инвестиционном банке, «Слуги народа» — в банке «Глобус».

Партия Игоря Смешко «Сила и честь» открыла счет избирательного фонда в Укрэксимбанке, «Оппозиционный блок» — в ПУМБ, «Оппозиционная платформа — За життя» - в Правекс Банке, «Украинская стратегия Гройсмана» — в Ощадбанке.

Накопительный счет избирательного фонда Всеукраинского объединения «Свобода» открыт в банке «Украинский капитал», «Гражданской позиции» — в Укрэксимбанке, Радикальной партии Олега Ляшко и партии "Голос" — в Райффайзен банке Аваль, партии «Самопомощь» — в Укргазбанке.

Напомним, политические партии и кандидаты в народные депутаты должны открыть счета избирательных фондов не позже, чем на 10-й день со дня регистрации. Размер избирательного фонда партии не может превышать 90 тыс. минимальных заработных плат, а фонд кандидата - 4 тыс. минимальных зарплат. Таким образом граничный размер избирательного фонда для партий составляет 375,57 млн гривен, для кандидатов - 16,692 млн грн.

Для проведения внеочередных выборов в Верховную Раду, которые пройдут 21 июля, ЦИК уже заказала 63,6 млн бюллетеней на сумму 281,8 млн гривен.