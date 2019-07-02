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ЦИК зарегистрировала Клюева и Шария кандидатами в депутаты

Комиссия пересмотрела свои решения по требованию суда.

ЦИК зарегистрировала Клюева и Шария кандидатами в депутаты
Андрей Клюев и Анатолий Шарий
Фото: колаж Lb.ua

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала бывшего главу Администрации президента Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария кандидатами в депутаты Верховной Рады.

Решение было принято на заседании комиссии во вторник.

По данным Генпрокуратуры, Клюев с февраля 2014 года не находится в Украине и разыскивается правоохранительными органами. Но согласно данным Государственной пограничной службы, экс-глава Администрации не был в Украине только 9 дней в январе 2014 года.

Таким образом, считается, что он находился по месту регистрации в Донецке и имеет право баллотироваться в депутаты.

ЦИК во исполнение решения Верховного Суда зарегистрировал Клюева кандидатом в депутаты на одномандатном округе №46 в Донецкой области.

Шарий тоже не проживает в Украине. Он выехал из страны вскоре после стрельбы в киевском ресторане MacDonalds в мае 2011 года, когда он применил огнестрельное оружие в ходе конфликта с другим посетителем. Шарию были предъявлены обвинения в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст.296 Уголовного кодекса).

Шарий выехал в Европу и получил статус беженца в Литве.

Теперь он включен в избирательный список политической партии "Партия Шария" под №1 в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Постановление принято во исполнение решения Верховного Суда, который отказался признавать факт непроживания кандидата в Украине в течение последних пять лет. При этом члены ЦИКа возмутились таким решением и назвали его абсурдным.

Напомним, что изначально ЦИК отказала и Клюеву, и Шарию в регистрации, но пересмотрела свои решения по требованию судов.

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Источник: "Українські новини"
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