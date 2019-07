“Кварталівці”, члени “Батьківщини” та люди Коломойського: кого Зеленський веде у Раду

Фото: Lb.ua Зліва-направо: Олександр Корнієнко, Дмитро Разумков та Михайло Федоров

Зекоманда і “кварталівці”

У першій десятці списку – представники партії та найпублічніші представники штабу Дмитро Разумков (№1), Михайло Федоров (№6), Олександр Корнієнко (№7). Прийшли не самі – привели своїх. Під номером 61 опинився соратник Федорова з компанії SMMSTUDIO Михайло Крячко, який був представником команди в Запоріжжі.

Фото: zeteam.info Володимир Зеленський та Михайло Крячко

№103 – політконсультант Василь Мокан, №113 – Неллі Яковлєва, обоє разом з Дмитром Разумковим керують Українською політконсалтинговою групою.

Руслан Стефанчук (№3) – ідеолог партії та кандидат юридичних наук. З Зеленським знайомий з часів КВК.

Фото: Макс Левин Руслан Стефанчук під час з'Їзду партіі

Ірина Венедіктова (№3) – докторка юридичних наук, завідувачка кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені Каразіна.

Фото: Макс Левин Ірина Венедіктова

Святослав Юраш (№27) входив до команди Зеленського на президентських виборів, відповідав за зовнішню політику та цифровий напрямок. Співзасновник творчого об'єднання Babylon’13, яке займається відеовиробництвом, та прес-служби Євромайдану. Його батько – Андрій Юраш, директор Департаменту у справах релігії та національностей Міністерства культури.

У списку є речниці партії – Юлія Палійчук (№150), Тетяна Циба (№130), і Євгенія Кравчук (№112). Остання раніше керувала прес-службою партії “УКРОП”.

Максим Ткаченко (№25) очолює компанії “Квартал-концерт”. Був представником Зеленського на Луганщині. “Досвідчений шоу-мен понад 20 років організовує масштабні заходи і знає все про розважальної індустрії”, – ідеться про Ткаченка на сайті “Кварталу”. Цього літа кандидат у депутати Ткаченко організовує фестиваль KvartalFest у 19 містах України. Команда “Кварталу” запевнила, що агітації на концертах не буде.

Фото: facebook/Команда Зеленського Максим Ткаченко та Володимир Зеленський

До парламенту також мають усі шанси потрапити сценарист “Кварталу” Олександр Кабанов (№87) і директорка з цифрових продуктів “Кварталу” Олена Хоменко (№129).

Для решти представників “Кварталу” депутатський мандат під питанням, враховуючи нинішній рейтинг партії. Ольга Руденко (№134) очолює відділ PR і маркетингу “Кварталу 95”. Сергій Кострійчук (№140) – засновник громадської організації “Слуга народу”. Олександр Божков (№141) – виконавчий продюсер “Кварталу”. Олександр Васюк (№143) – координатор юристів команди Зеленського.

Представники Зеленського в регіонах

Павло Сушко (№28) – кінопродюсер, засновник кінокомпанії Prime Story Pictures, член Європейської кіноакадемії. Представляв інтереси Зеленського в Харкові. Знайомий з президентом з 2000-х.

Фото: МедиаНяня Павло Сушко

Юлія Діденко (№32) – комерційна директорка рекламного агентства “ВМЄСТЄ”, представляла кандида Зеленського в Одесі.

Дмитро Соломчук (№33) – представник Зеленського у Рівному. Директор компанії “Агро-центр”, яка з 2006 року займається виробництвом та продажем запчастин до с/г техніки. У 2014 році фірма отримала від “Приватбанку” кредит у 3 млн грн. Був одним з лідерів Рівненського осередку Аграрної партії. Співзасновник громадської організації “Час-Дій”, яка об'єднує підприємців. Ще один із засновників – Олександр Салійчук іде у Раду під номером 82. Салійчук є директором підприємства “Перша м’ясна хата”.

№34 у списку Михайло Ананченко був представником Зеленського у Сумах. З січня 2018 року працює на посаді помічника міського голови Олександра Лисенка від партії “Батьківщина”. 24-річний Ананченко працював менеджером у нічних клубах та заступником директора “Віза-тур” в Україні. У 2016-17 роках був обраний “студентським президентом України”.

Фото: zeteam.info Владимир Зеленский и Михаил Ананченко

До списку потрапили два члени Зекоманди з Закарпаття. 38-ий номер Ігор Кривошеєв грав у КВН, брав участь у “кварталівському” шоу “Ліга сміху”. Займається організацією святкових заходів. На 75-ому місці – Анатолій Костюх, закарпатський медійник. Екс-керівник молодіжного крила партії “УДАР” Віталія Кличка в області.

Володимир Воронов (№41) – 40-річний переселенець з Донецька. Назвав своїм іменем брендингове міжнародне агентство, яке з 2014 року співпрацювало з “Квартал-Концертом”. Воронов представляв Зеленського у Донецькій області. Публікував світлини разом з екс-заступником голови Донецької ОДА Віктором Ремським, якого ЗМІ називали “сірим кардиналом” області.

Представник штабу Зе на Волині Валерій Стернійчук отримав 46-е місце у списку. У 2015 році балотувався до Луцької міської ради від партії “УКРОП” Ігоря Коломойського. Організовує культурно-розважальні заходи, є керівником студентської “Ліги сміху” у Волинській області, завідувачем будинку культури Підгайцівської сільської ради та членом громадської ради при луцькому міському голові.

Фото: Волинські Новини Валерій Стернійчук

У Чернігові Зеленського представляв юрист і підприємець Павло Халімон. Він отримав 55 номер у списку. Халімон – директор фірми “Агро-Хаус”, що зареєстрована у Прилуках.

Ольга Коваль (№58) представляла Зеленського у Київській області. Коваль – викладачка у Національному університеті харчових технологій.

Представник Зеленського у Хмельницькому Володимир Ватрас (№72) – керівник адвокатського бюро “Ватрас і партнери”. Викладає у Хмельницькому університеті управління та права. Представниця Зеленського у Франківську Олена Вінтоняк отримала №117 номер у списку. Працює юристкою.

Історик Євгеній Брагар (№76) на виборах президента України був членом ОВК у Вінницькій області від Володимира Зеленського. Викладач польської мови у КНУ.

25-річна Анна Колісник (№94) була довіреною особою Зеленського у Харкові, працювала судовою експерткою в Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС.

Підприємець Артем Нагаєвський (№96) був членом команди Зеленського у Київській області. Засновник сільськогосподарських підприємств.

Фото: varianty.lviv.ua Ростислав Тістик

26-річний Ростислав Тістик був представником ЗеКоманди у Львові. Ростислав – син екс-депутата Львівської міськради від партії “Свобода” Ярослава Тістика. Родина має бізнес у галузі нерухомості, громадського харчування та торгівлі.

Чиновники і правоохоронці

Владислав Криклій (№12) – начальник Головного сервісного центру МВС, кандидат економічних наук. До цієї посади був радником міністра Арсена Авакова та заступником начальника ДАІ.

Владлен Неклюдов (№36) – прокурор Дніпровської обласної прокуратури. Працює в правоохоронних органах з 1998 року. Неклюдов прославився у соцмережах своєю любов'ю співати та записувати кліпи.

Ще один прокурор отримав 102-е місце у списку. Максим Павлюк - заступник військового прокурора Дарницького гарнізону Центрального регіону України.

Півсотню замикає Ганна Новосад – очільниця директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки. У відомстві працює з 2014 року.

Роман Боярчук (№71) – спеціаліст у сфері кіберзахисту. З 2016 до травня 2019 року очолював Центр кіберзахисту та протидії кіберзагрозам Держспецзв'язку.

Олександр Мотовиловець (№93) – перший заступник директора “Prozzoro.Продажі”, радник міністра інфраструктури.

У списку є двоє людей, пов'язаних з міністром економічного розвитку і торгівлі Степаном Кубівим. Роксолана Підласа (№104) – його нинішня радниця і речниця. Юрій Баланюк (№164) працював помічником Кубіва, коли той був нардепом від БПП.

Медійники

Передбачувано до Верховної Ради балотуватиметься гендиректор холдингу “1+1” Ігоря Коломойського Олександр Ткаченко. До працевлаштування на “плюсах” працював у медіа-холдингу Віктора Пінчука та на російському каналі “РЕН-ТВ” (2008 року).

Фото: Макс Левин Олександр Ткаченка (справа) під час з'їзду партії

Гендиректор того ж “УНІАНу” Артем Ковальов має 45-е місце у списку.

Олена Мошенець (№56) працювала журналісткою й редакторкою у ділових виданнях “Інвестгазета”, “Капітал”, “Бізнес”, зараз – шеф-редакторка видавництва ekonomika+, до якого входять delo.ua, mmr.ua, womo.ua. Власник холдингу – дніпровський підприємець Костянтин Паршин. ЗМІ писали, що Паршин належав до групи “Приват” Ігоря Коломойського.

Дар'я Володіна (№65) – піарниця та політична оглядачка, виконавча директорка у “iCreations agency” власниця агенції “PR Space”. Володіна – активна учасниця вірменської громади України.

Блогерка Єлизавета Богуцька (№95) переїхала на материк після окупації Криму. Була прихильницею Михайла Саакашвілі.

Фото: krymr.com Єлизавета Богуцька

Олександр Мариковський (№91) – медіа-експерт, керівник Центру контент-аналізу, директор консалтингового агентства та IT-компанії. Член громадської організації “Автомайдан”. Радник державного секретаря Міністерства інформаційної політики.

Олександр Федієнко (№92) – голова Інтернет асоціації України.

Політолог та медійник Микита Потураєв (№97) є близьким до Ігоря Коломойського. Раніше Потураєв консультував партії “УКРОП”, працював у структурах Віктора Пінчука, був членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Митці і спортсмени

Володимир Зеленський запросив до партії Жана Беленюка (№10) – борця греко-римського стилю, срібного призера Олімпійських ігор. Беленюк планує займатися у Раді питаннями спорту в Україні.

Фото: Макс Левин Жан Беленюк вітає Андрія Богдана та Володимира Зеленського перед початком з'їзду партії

Ще одна спортсменка Ольга Саладуха отримала №57. Саладуха – легкоатлетка, чемпіонка світу, бронзова призерка Олімпійських ігор зі стрибків.

Гео Лерос – режисер, арткуратор, фотограф. Ініціював створення муралів у столиці. 23-ий номер у списку працює радником міністра інформаційної політики Юрія Стеця та міського голови Києва Віталія Кличка. Минулого року Лерос керував проектом More Than Us. 8 художників з різних країн розмальовували станцію метро Осокорки. Міністерство інформполітики виділило на проект 3,6 мільйона гривень, але митці гонорарів не отримували. Як потім пояснив Лерос, кошти пішли на інші витрати – купівлю квитків для художників, житло, фарби.

Експерти

В умовній групі експертів найбільше представників двох організацій – “Українського інституту майбутнього” та “Офісу ефективного регулювання” (BRDO). Серед засновників Інституту “майбутнього” – нардеп Антон Геращенко, соратник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Голова BRDO Олексій Гончарук пішов в Адміністрацію президента, його колеги – у парламент.

Олена Шуляк (№13) очолює відділ будівництво у BRDO. Працювала у сфері девелопменту та будівництва, зокрема генеральною директоркою у компанії “Midland Development Ukraine”. Співзасновниками групи компаній є мільярдери російського походження Алекс Шнайдер (має канадське громадянство) і Едуард Шифрін (2016 року отримав громадянство РФ від Путіна).

Фото: Сергей Нужненко Олена Шуляк

Олексій Оржель (№16) – експерт у сфері паливно-енергетичного комплексу BRDO, голова Української асоціації відновлюваної енергетики. Працював в Національному регуляторі у сфері енергетики до 2014.

Олександр Кубраков (№30) – керівник сектору телекомунікацій та ІТ в BRDO, радник Кличка.

Денис Малюська (№21) – фахівець з розвитку приватного сектору BRDO, консультант групи Світового банку з 2010 року та у цій якості надавав технічну підтримку урядам України та країн Центральної Азії.

Ще один експерт з цього Офісу у сфері комунікацій та дизайну Євген Безгін розташувався на 77-ій сходинці.

За боротьбу з корупцією у команді Зеленського відповідає Галина Янченко – голова правління “Антикорупційного штабу” і номер 5 у списку партії. Янченко входила до Ради громадського контролю НАБУ, була депутаткою Київської міської ради від партії “Демократичний Альянс”.

Сергій Бабак (№11) – куратор освітнього напряму “Українського інституту майбутнього”. На сайті Інституту вказано, що Бабак має 20 років наукового та викладацького стажу, 5 років був проректором приватного університету.

Денис Монастирський (№19) – експерт з питань реформування правоохоронної та судової систем з того ж таки “Український інститут майбутнього”. Був помічником нардепа Антона Геращенка. До 2017 року працював юристом.

Фото: День Андрій Герус

У першій двадцятці опинився і представник президента в Кабінеті міністрів, експерт з питань енергетики Андрій Герус. Колишній член Нацкомісії з питань держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (2014-2015), противник формули “Роттердам+”. Герус тривалий час працював в інвестиційній компанії “Конкорд Капітал”. Генеральний директор компанії – Ігор Мазепа. Мазепа був співвласником латвійського представництва “ПриватБанку”, через який, за даними журналістів, виводив гроші бізнесмен-утікач Сергій Курченко.

Анастасія Красносільська (№8) – експертка Центру протидії корупції, з питань судової та правоохоронної реформ.

Єлизавета Ясько (№15) – випускниця магістратури школи державного управління Блаватника в Оксфорді, продюсерка, засновниця культурно-освітньої ініціативи Yellow Blue Strategy. Працювала в команді стратегічних комунікацій Адміністрації президента.

Фото: предоставлено Лизой Ясько

Єгор Чернєв (№26) – експерт у сфері ІТ. Працював начальником управління продуктового маркетингу в “Укрпошті” та СЕО у компанії Starlight Digital Sales з холдингу Віктора Пінчука. У своїй біографії пише, що був учасником бойових дій як доброволець. Брав участь у проекті “Нові лідери”, який виходив на каналі ICTV того ж Пінчука. Здобуває ступінь магістра наук державної політики та менеджменту у King`s College London. Стипендію на навчання отримав від Фонду Пінчука.

Ірина Верещук (№29) – президентка організації “Міжнародний центр балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик”. Очолювала міськраду Рави-Руської на Львівщині.

Олена Коробкова (№31) – виконавча директорка асоціації “Незалежна асоціація банків України”. Працювала у банках “Південний”, а після очолила прес-службу “Імексбанку”. Коробкову критикує інший кандидат від СГ – журналіст “1+1” Олександр Дубінський. Дубінський дорікає Коробковій дружбою з першою заступницею голови Нацбанку Катериною Рожковою, яку часто критикує Ігор Коломойський. Коробкова заперечує дружні стосунки з Рожковою чи використання їх на свою користь.

Анна Коваленко (№35) – експертка з питань оборони та безпеки, журналістка, учасниця “Самооборони” Майдану, була радницею міністрів оборони України та міністра інформаційної політики України. Разом з екс-керівником СБУ Валентином Наливайченком є координаторкою організації “Антикорупційний рух України”. На минулих виборах безуспішно балотувалася до Ради як самовисуванка.

Галина Третьякова (№54) – експертка з пенсійного забезпечення, директорка “Української федерації убезпечення”, що об'єднує страхові компанії.

Фото: Сергей Нужненко Галина Третьякова

Марина Бардіна (№62) – експертка з гендерних питань, яку у Зекоманду привів нардеп Сергій Лещенко. Бардіна є його помічницею.

Андрій Клочко (№83) – спеціаліст відділу міжнародних відносин у Київському Національному університеті будівництва та архітектури. Балотувався до Київради від партії “Відродження”, близької до Ігоря Коломойського.

Науковиця Юлія Овчинникова (№84) виконує обов'язки декана біологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса у Вінниці.

Юристи

Більшість юристів, які потрапили до списку партії, консультували “Квартал” чи були представниками Володимира Зеленського на виборах.

Дмитро Наталуха (№14) – юрист-міжнародник, колишній голова Лиманської РДА Одеської області. Працював у благодійному фонді, що є партнером Управління ООН з питань біженців. Брав участь у шоу “Нові лідери” на каналі Пінчука. Одружений з народною депутаткою від “Батьківщини” Альони Шкрум.

Данило Гетманцев (№20) – доктор юридичних наук, експерт з питань оподаткування, публічних фінансів та банківського права. З 2013 року працює на посаді професора кафедри фінансового права юридичного факультету КНУ. Президент Асоціації податкових радників, член Європейської асоціації податкових професорів. Був помічником у трьох скликаннях колишнього народного депутата-регіонала Володимира Сівковича.

Фото: Цензор Данило Гетманцев

Гетманцев є одним із співзасновників ТОВ “М.С.Л.” – оператора державних лотерей. Підприємство проводить найпопулярніші в Україні лотереї “Лото-Забава”, “Спортліга”, “Мегалот”. На діяльність “М.С.Л.” у 2015-2017 роках були накладені санкції – СБУ проводила розслідування щодо можливої причетності підприємства до фінансування тероризму. Кримінальне провадження було закрите через відсутність доказів. У травні 2018 року санкції РНБО були зняті.

У списку троє юристів з фірми Hillmont Partners, яка консультувала “кварталівців” та передвиборчу кампанію Зеленського. Адвокат Сергій Кальченко (№24) відзначився тим, що допоміг російському акторові Федору Добронравову, який грав у серіалі “Свати” виробництва “Кварталу”, через суд скасувати заборону на в’їзд в Україну. Адвокат представляв інтереси кандидата Зеленського у ЦВК.

Інші партнери цієї фірми – Вадим Галайчук та Андрій Лисюк – отримали 44 і 69 номери у списку партії.

Адвокат Сергій Іонушас є власником юридичної фірми “Гелон”. Консультував “Квартал” з питань юридичної власності.

Фото: uaportal.com Сергій Іонушас

Галина Михайлюк (№47) – докторка юридичних наук, викладачка кафедри міжнародного права і спеціальних правових наук Києво-Могилянської академії.

Роман Бабій (№48) працює у адвокатський фірмі “Пукшин і Партнери”, хоча в біографії на сайті ЦВК позиціонує себе як директора “Гельд-Енергія”. Директор юркомпанії Ігор Пукшин – бізнес-партнер глави Офісу президента Андрія Богдана. Бабій представляв інтереси комбінату у схемі виведення кредитного боргу перед банком через офшор. До схеми також була залучена фірма “Гельд-Енергія”. Свого часу Бабій представляв інтереси мільярдера Василя Хмельницького під час чергової тіньової спроби відчудження землі, писали журналісти-розслідувачі. На попередніх виборах балотувався до парламенту від партії Анатолія Гриценка.

Фото: 24 TV Роман Бабій

Юрист Олександр Качура (№49) заснував власну адвокатську фірму Kachura Lawyers, яка представляє інтереси партії “Слуга народу” та “Кварталу”. Представляв інтереси серіалу “Свати” у суді, де домігся скасування заборони на трансляцію. Ще одна адвокатка з цієї фірми Катерина Романюк отримла непрохідне 174-е місце.

Аліна Загоруйко (№59) – юридична консультантка, була довіреною особою Зеленського у ЦВК на президентських виборах. Працювала помічницею нардепа Ради 6-го скликання від БЮТ Віктора Швеця.

Юристка Ольга Савченко (№66) була довіреною особою Зеленського у ЦВК на президентських виборах.

Олександр Мережко (№85) – експерт із запровадження системи E-government і народовладдя, завідувач кафедри права Київського національного лінгвістичного університету.

Федір Веніславський (№88) представляє президента Зеленського у Конституційному суді, викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Євген Петруняк (№90) – директор адвокатської компанії “Лекс-К” та мисливсько-рибальського господарства “Млинки” у Яворівському районі на Львівщині. Журналісти пов'язували його з впливовими братами Дубневичами - нардепами від БПП.

Бізнесмени

Давид Арахамія (№4) – бізнесмен з Миколаєва, співзасновник міжнародної IT-компанії Template Monster. 2014 році заснував волонтерську організацію “Народний проект”, яка допомагає військовим. Співпрацював з попередньою владою: з 2014 року був радником голови Миколаївської облдержадміністрації та уповноваженим міністра оборони з питань закупівель.

Михайло Радуцький (№18) – засновник і керівник однієї з найбільших мережі приватних клінік “Борис”. Серед засновників був також журналіст Дмитро Гордон, який невдовзі покинув компанію. У 2014-2015 роках Радуцький працював заступником голови КМДА Віталія Кличка з питань медицини та соцзабезпечення.

Фото: Макс Левин Михайло Радуцький вітає Володимира Зеленського перед початком з'їзду партії

Олександр Завітневич(№39) – директор “Смілянського ливарного заводу”, що у Черкасах.

Юрій Арістов (№41) – генеральний директор підприємства “Атлантік-Юмма”, яке є одним з найбільших імпортерів морепродуктів в Україні. Арістов є бізнес-партнером родини Зеленських. Олена Зеленська має 25% акцій у підприємстві “Зеларі фіш”. Бенефіціаркою цієї компанії також є Лариса Шефір – дружина заступника Офісу президента. Зеленський мав 15% у ресторані “Фіш Хаус”. Зараз серед власників вказані брати Шефіри та актор “Кварталу” Олександр Пікалов. Керує рестораном дружина Юрія Арістова – Юлія, екс-учасниця телепроекту “Холостяк”.

Підприємець Олег Марусяк (№52) з Калуша Івано-Франківської області має фірми “Каретний двір”, що спеціалізується на ремонті автомобілів, та “Гаразд”, котра надає послуги будівельної спецтехніки .

Підприємець з Франківська Роман Мулик (№73) обирався до обласної ради 6-го від “Партії регіонів”. У лютому 2014 року вийшов з фракції. Має ресторан “Вальяж”, здає в оренду нерухоме майно.

Олександр Сова (№70) – власник ювелірного бренду SOVA.

Павло Якименко (№98) – директор компанії “Інтерплекс”, яка займається будівництвом і обслуговуванням нежитлового майна. Був депутатом Харківської районної ради.

Фото: Макс Левин

Аграрні лобісти

На 53-ому місці у списку опинився депутат Харківської обласної ради від партії “Батьківщини” Микола Кириченко. Він є власником агрофірми та фермерських господарств.

Олег Тарасов (№74) – син мільйонера-латифундиста Сергія Тарасова з Кіровоградщини, власника групи “Агроспецсервіс”, який є одним з найзаможніших аграріїв країни. Син також очолює кілька аграрних підприємств та є головою Українського зернового союзу.

82-ий номер Мар'ян Заблоцький – заступник голови Української аграрної асоціації, учасник проекту “Нові лідери” на телеканалі ICTV, голова громадської Ради при комітеті ВР з питань податкової і митної політики. Один з авторів законопроекту щодо посилення ролі територіальних громад в управлінні земельними ресурсами, обговорення якого у парламенті вилилося у бійку між депутатами Єгором Соболєвим та Вадимом Івченком. На думку нардепа Володимира Ар’єва, причиною конфлікту став блог Заблоцького.

Фото: novilidery.com Мар'ян Заблоцький

Михайло Соколов (№99) – партнер в російській компанії “Кесарев Консалтинг”, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. До 2018 року був громадянином Росії. Працював у російській нафтовій компанії ЮКОС. Як стверджує кандидат, переїхав до України 2005 року після арешту директора ЮКОСа Михайла Ходорковського. Цікаво, що Соколов активно критикував на своїй сторінці у Facebook включення у список СН 82-го номера Заблоцького.

Олексій Устименко (№86) – голова інвестиційного напрямку французької компанії “Агродженерейшн”, координатор Гарвардського клубу в Україні.

Забудовники та архітектори

Вадим Струневич (№40) є керівником у десятку підприємств, зокрема у будівельній компанії “Укрінвестбуд девелопмент”, директор “Київпроекту” – головної проектної установи Києва.

Юрій Кісєль (№43) – голова будівельої компанії БІАНТ у Кривого Рогу та “Растро”, що займається виробництвом бетону. Раніше був начальником виробничих цехів у “Кривбасбудіндустрія”.

Фото: nv.ua Іван Юнаков

Архітектор Іван Юнаков (№64) – глава бюро 33BY, яке займатиметься реконструкцією “Українського дому” під Офіс президета.

Заскандалені

Двох кандидатів рух “Чесно” називав кураторами столичних МАФів – Андрія Холодова й Артема Культенка.

На дружину Холодова Катерину Шаховську зареєстровано кілька підприємств, які займаються утриманням МАФів. Вона також є дизайнеркою. Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко писала в соцмережах, що є кумою Шаховської.

Культенко – 52-й номер у списку “Слуги народу”, балотувався в Київраду 2014 року від Партії ветеранів Афганістану. Ця політсила співпрацювала з екс-мером Києва Олександром Омельченком. Культенко є співзасновниками громадської організації “Союзу інвесторів транспортної інфраструктури Києва”, яка, за даними ЗМІ, тиснула на власників кіосків.

68-ий номер Володимир Козак представляє себе як підприємця та юриста. Працював юридичним консультантом корпорації “Сварог Вест Груп”, акціонерами якої ЗМІ називають екс-нардепів від Партії регіонів братів Буряків. У одного з них, Олександра Буряка, дружина Володимира Зеленського Олена у 2013 році купила елітну квартиру в Криму менш ніж за половину ринкової вартості.

Козак є родичем міського голови Харкова Геннадія Кернеса. За даними Слідства.Інфо, родина Кернесів продала Козаку 2018 року компанію з виробництва соків та харчових продуктів. Батько Козака, голова Сокирянської районної ради Чернівецької області, балотується до Верховної ради за мажоритарним округом від “Аграрної партії України”.

Ольга Кавун (№78) – власниця меблевої фабрики Feroмnia і салону краси в Одесі. Її чоловік Дмитро Кавун був заступником прокурорів Одеської та Харківської областей у 2011-2013 роках. Після Революції Гідності Кавуна люстрували через нібито зв'язки з генпрокурором часів Януковича Віктором Пшонкою. Родина Кавунів профінансувала партію народного депутата Євгена Мураєва “Наші” на 234 тисячі гривень.

Олег Бондаренко (№60) представляється як експерт з питань екології та юрист, голова організації “Зелений Фонд”. Активісти з міжнародної благодійної організації “Екологія. Право. Людина” обурилися таким експертом у команді Зеленського та заявили, що за 25 років своєї діяльності “не чули про жодні здобутки цієї організації і не зустрічалася з нею на жодному майданчику громадської боротьби за екологічні реформи”.

“Проте дуже цікавою є неекологічна діяльність голови правління фонду Бондаренка Олега Володимировича, який водночас є керівником 22 організацій та підприємств, серед яких Любомильська районна організація Партії регіонів, громадська організація “Вітчизна-Русь”, назви яких говорять самі за себе. Окрім того, будучи керівником таких промислових підприємств як ТзОВ “Ювелір Промінь”, Інвестиційно-будівелька компанія “ЯРДО”, ТзОВ “СІНТЕЗ ТЕХНОЛОДЖИЗ”, приватне підприємство “Шило-Сервіс” викликає сумніви в можливості поєднання бізнес-інтересів з інтересами охорони природи”, – стверджують екологи.

Інші

Людмила Марченко (№63) працює у департаменті навчання і розвитку персоналу “Епіцентру К” та “Нової лінії”. Власниками гіпермаркетів є народний депутат Олександр Герега та його дружина Галина.

Оксана Гринчук (№67) – менеджерка бізнес-центру “Буковина” у Чернівцях, власником якого є депутат міськради Валерій Чинуш, який давно знайомий з Зеленським.

Елла Рєпіна (№80) на сайті ЦВК вказує, що безробітня, а на сайті партії – що є доценткою кафедри маркетингу і комерційної справи Донецького державного університету економіки і права, який з початком війни переїхав до Кривого Рогу.

Арсеній Пушкаренко (№81) очолює Центр захисту прав громади Голосієва, є помічником народної депутатки Наталії Веселовської, обраної до Ради від партії “Самопоміч”. Був головою громадської організації “Самопоміч” у Києві.

Лада Булах (№89) – виконавча директорка благодійної організації “100 відсотків життя. Київський регіон”.

На сотому місці – співробітник компанії “Мотор Січ” з Запоріжжя Артем Кунаєв. Директор підприємства – народний депутат, екс-регіонал В'ячеслав Богуслаєв.