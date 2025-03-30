Кожного дня “шахеди”: як живе і працює Старокостянтинів під постійними атаками росіян

“Шахеди” на Старкон”, “Група ворожих БПЛА рухається в напрямку Старокостянтинова” — такі, практично щоденні, сповіщення зробили невелике містечко Старокостянтинів на Хмельниччині відомим у кожному куточку країни. З початку повномасштабного вторгнення росіяни постійно обстрілюють місто з різних видів озброєння. Через аеродром, розташований поруч. Як живе місто в умовах постійних ворожих атак дізнавалася Ксенія Новицька спеціально для LB.ua.

Фото: Ксенія Новицька

Старокостянтинів — невелике місто, де проживає близько 30 тисяч осіб. Проїжджаючи його вдень, не виникає і думки, що саме сюди щоночі летять ворожі БПЛА та ракети різного типу. Місто виглядає живим навіть в цю дощову та похмуру погоду: магазини працюють, біля кавʼярень молодь під парасольками смакує гарячі напої, комунальники розкопали частину однієї з центральних вулиць та проводять якісь роботи.

Фото: Ксенія Новицька Вулиця у Старокостянтинові.

Ще оговтуються після влучання

Повернувши углиб приватного сектору, їдемо вузенькою вуличкою. Заступник міського голови Олег Борикін, який супроводжує нас того дня, показав на двоповерховий будинок та зупинився (редакція не вказуватиме назви вулиць з міркувань безпеки — Ред.).

Фото: Ксенія Новицька

Чотирьохквартирний будинок не виглядає новим. Проте нещодавно встановлені металопластикові вікна та покрівля видають свіжі сліди ремонту.

“Наприкінці жовтня 2024 року у нього влучив шахед”, — повідомив Олег Борикін.

Постукали пару разів у двері на першому поверсі, до нас вийшла пані Люба. Спочатку вона була не готова багато говорити, а тим паче —- фотографуватися для статті, бо ще займалася внутрішніми роботами в квартирі.

Та., поправивши хустку на голові, таки почала розповідати про той ранок.

“О 5-й ранку 24 жовтня 2024 року я почула, що “шахед” приближається. Я була в кімнаті і хотіла вибігти у коридор, аж як переді мною все обвалилося і заблокувало двері. Я почала кричати. У хаті зі мною була мама, лежача після інсульту, яка злякалася. Вона побачила, що щось загорілося в будинку і теж стала кричати. Сусіди мої прибігли і допомогли нам вилізти з будинку”, — розповідає Любов.

Фото: Ксенія Новицька Пані Люба біля будинку

На щастя, ніхто в будинку тоді не постраждав. Проте, сама будівля зазнала руйнувань.

“Дах нам відремонтували та перекрили за рахунок міської ради. Дуже вдячні керівництву громади, бо у нас тут одні пенсіонери проживають і своїми силами швидко зробити ремонт не змогли б ”, — додала жінка.

Намагаються усувати наслідки обстрілів своїми силами

Дорогою до наступної локації Олег Борикін розповідає, що в місті повністю налагоджена система реагування на наслідки нічних обстрілів.

“У нас працюють дві комісії. Перша — з обстеження пошкоджених/знищених обʼєктів, будівель та споруд внаслідок збройної агресії рф, друга — з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені/знищені обʼєкти нерухомого майна через збройну агресію рф проти України. Представники першої комісії одразу виїжджають на місце, складають акти і якщо наслідки руйнувань значні, то передають матеріали на другу комісію, яка засідає разом із міським головою та керівниками усіх комунальних підприємств”, — пояснив Олег Борикін.

Фото: Ксенія Новицька Олег Борикін

З 2023-го року і до сьогодні профільна комісія склала 397 актів обстеження пошкоджених обʼєктів нерухомого майна у Старокостянтинові. Було прийнято 71 рішення про надання компенсацій на загальну суму 2 млн 962 617, 86 грн. У 16-ти випадках в компенсації було відмовлено.

“Більшість питань ми намагаємося закривати своїми силами. Для цього у нас створені резервний фонд — гроші та матеріальний резерв, який ми постійно поповнюємо — це скло, шифер, цвяхи і т.д. Якщо люди можуть самостійно провести роботи, то ми видаємо матеріали, а якщо такої можливості немає, то залучаємо комунальників. Наші спеціалісти допомагають й з поданнями документів на програму єВідновлення, якщо пошкодження суттєві або дорогі”, — каже він.

Фото: Ксенія Новицька

У місті діють шість КП, які, за розпорядженням мера, можуть виконувати свою частину робіт, залежно від запиту. Так, наприклад, “Комбінат комунальних підприємств” спеціалізується на ремонті покрівель.

Разом з міською владою допомогу постраждалим також надають різні організації та фонди. Наприклад, спеціалісти “Право на захист” виїжджають на місце події разом із членами комісії. Вони аналізують кожну конкретну ситуацію та виділяють кошти — в районі 10 тисяч гривень на члена домогосподарства. Мобільні бригади “Червоного Хреста” можуть надати будівельні матеріали.

“Раніше нам ще дуже допомагав Благодійний Фонд “Мадейр в Україні”, проте зараз вони поїхали працювати на прифронтові території. Зі своєї сторони ми намагаємося залучити сторонню допомогу, але й намагаємося долати труднощі самостійно”, — додав Олег Борикін.

Фото: Ксенія Новицька

Про тривогу сповіщає 10 сирен

Кожного дня на територію громади летить від 1 до 10 БПЛА, зазначили в міськраді.

“Навіть, якщо вони надумали атакувати Київ, наприклад, то хоча б один обовʼязково запустять по нашій громаді. Повітряні тривоги бувають по декілька разів на добу. Систему сповіщення на території міста ми обновили — працює 10 сирен. Зараз хочемо закупити гучномовці для найближчих населених пунктів до Старокостянтинова”, — говорить заступник мера.

Від системи сповіщення Олег плавно перейшов до питання блекаутів, які при такій інтенсивності атак, мають бути. Проте, запевняє він, дефіцит електроенергії та відключення світла для громади не страшні. Енергетичну кризу вирішили шляхом закупівлі потужних генераторів та установкою міні-ТЕС. Більше подробиць не повідомляють, посилаючись на питання безпеки.

Фото: Ксенія Новицька

Дух середньовіччя

Між подробицями та питаннями житлово-комунального характеру, заступник мера встиг показати відомий історико-культурний центр-музей “Старий Костянтинів”. Повірте, навіть 15 хвилин, які вдалося провести у помешканні князя Острозького, дозволять вам поринути в атмосферу середньовіччя. Поціновувачів історичних місць у Старокостянтинові стало менше після повномасштабного вторгнення. У музеї сказали, що лише декілька туристичних груп відвідали центр-музей минулого року. Але місцеві мешканці та гості часто заходять. Адже там ви можете не тільки почути неймовірні історії часів князівства, але й влаштувати романтичну вечерю для своєї другої половинки.

Фото: Ксенія Новицька Історико-культурний центр-музей «Старий Костянтинів»

Фото: Ксенія Новицька Історико-культурний центр-музей «Старий Костянтинів»

Медики: працюємо в звичайному режимі, але в “бойовій” готовності

Екскурсія замком була незапланованою і тому — такою короткою, бо в КНП “Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня” на нас вже чекав директор — Володимир Кабиш. Він приїхав працювати до Старокостянтинова з Київщини — у 2022 році.

Територія лікарні велика, пацієнтів багато. Проте, питання браку кадрів існує. За словами директора, на рівні місцевої влади навіть прийняли програму додаткових доплат до зарплати для молодих спеціалістів, аби заохочувати їх працювати в Старокостянтинові.

Фото: Ксенія Новицька КНП «Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня»

“Ми адаптувалися до нових реалій і це дає нам можливість працювати. Наша лікарня забезпечена всім необхідним і готова надавати медичну допомогу постраждалим від збройної агресії рф. З початку повномасштабного вторгнення у нас не було позаштатних ситуацій, коли нам доводилося б викликати додатково спеціалістів. Проте, ми готові до всього”, — розповідає Володимир.

Зокрема, довелося переформатувати правила проведення хірургічних втручань: перед тим, як почати операцію, пацієнтам повідомляють, що у разі настання повітряної тривоги операцію не можна буде перервати.

“Є речі, які ми не можемо відкласти на потім. Саме це ми і пояснюємо пацієнтам. У разі загрози атаки чи навіть безпосередньо атаки, ми не припиняємо хірургічне втручання”, — говорить директор лікарні.

Але в усіх інших ситуаціях весь персонал та пацієнти йдуть в укриття, яких на території лікарні декілька.

Фото: Ксенія Новицька КНП «Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня»

Можуть ходити в сусідні укриття: як навчаються діти

Не тільки медики пристосувалася до роботи в умовах постійних повітряних атак, але й освітяни, школярі та їх батьки. Як розповіла нам Людмила, мама девʼятикласника з місцевої гімназії імені Героя України Сергія Бондарчука, навчання проходить в очній формі. “Якщо повітряна тривога припадає на час першого уроку, то нам дозволяють приходити на другий, наприклад. Буває, звісно, і таке, що тривога застає і під час занять. Тоді мій син спускається у сховище. Є батьки, які забирають своїх школярів під власну відповідальність”, — каже Людмила.

Заступник міського голови додав, що в громаді в очній формі працюють всі заклади освіти — 18 шкіл та 18 садочків. Укриття, на жаль, є не всюди.

“Наприклад, у Старокостянтинівській загальноосвітній школі №8 І-ІІІ ступенів немає власного укриття, але вони організовано ходять до будівлі універмагу. У першій школі бомбосховище невелике, тому частину школярів ведуть до сховища у костьол”, — розповів Олег Борикін.

За його словами, питання з облаштуванням укриттів та бомбосховищ поступово вирішується. Наразі міською радою замовлені відповідні проєкти.

Фото: starkon.city Старокостянтинів

Місцеві мешканці до укриттів спускаються. Особливо після проведення інформаційно-розʼяснювальної роботи з питань безпеки в громаді. Олег Борикін пояснив, що більшість потерпілих під час ворожих атак знаходилися у кімнатах з вікнами.

“На щастя, загиблих серед цивільних осіб на території Старокостянтинівської громади немає. Проте, є 10 потерпілих, двоє з яких — діти”, — додав він.

Перенесла важкі операції після поранення

Зараз Дарʼї Якимовській вже девʼятнадцять. Зустрітися з нею особисто не вдалося, бо дівчина нещодавно перенесла дві важкі операції. Поговорили з нею телефоном.

Фото: надала Дарʼя Якимовська Дарʼя Якимовська

“Того вечора, 31 грудня 2023 року, я разом з батьками готувала вечерю на кухні. Ми чули, що лунала повітряна тривога. Проте, не встигли вибігти з кухні у той час, коли почали збивати “шахед”, і куля потрапила мені у грудний відділ хребта. Я пам'ятаю, як почала падати під стіл і не відчувала більшої частини тіла. Тато витягнув мене і поклав у коридорі. У цей момент він побачив на своїх руках кров”, — згадує вона.

Дарина розповідає, що батьки близько години намагалися викликати “швидку” і протягом цього часу її тато надавав домедичну допомогу.

“Я перенесла не одну операцію. Наразі мені встановили імплант у гомілково-стоповий суглоб. Самостійно пересуватися не можу”, — розповідає дівчина. І додає: “Після цього випадку я стала різко реагувати на будь-які гучні звуки. І, звісно, тепер кожну тривогу ховаємося у більш безпечні місця”.

Навіть попри обстріли, лише невеликий відсоток місцевих мешканців виїхали із Старокостянтинова. Крім того, місто прийняло 6 тисяч внутрішньо переміщених осіб, тисяча з яких — діти.