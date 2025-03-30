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ВМС: Росія тримає у Чорному морі два ракетоносії з "Калібрами"

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

ВМС: Росія тримає у Чорному морі два ракетоносії з "Калібрами"
Фото: ОК "Південь"

Станом на ранок неділі, 30 березня, у Чорному морі перебувають два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.  

Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі 4 ворожі кораблі, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 26 ракет. За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 2 судна, з них 1 судно продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря  4 суден, з них  жодне не продовжило рух з протоки Босфор. 

Фото: ВМС

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