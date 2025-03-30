ВМС: Росія тримає у Чорному морі два ракетоносії з "Калібрами"

Станом на ранок неділі, 30 березня, у Чорному морі перебувають два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі 4 ворожі кораблі, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 26 ракет. За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 2 судна, з них 1 судно продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря 4 суден, з них жодне не продовжило рух з протоки Босфор.