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Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 914 000 солдатів

За добу Сили оборони ліквідували ще 1510 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 914 000 солдатів
Фото: EPA/UPG

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 914 000 солдатів, 10 492 танки і 370 літаків.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу  ‒ близько 914000 (+1510) осіб / persons,
  • танків ‒ 10492 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21816 (+20) од,
  • артилерійських систем – 25507 (+56) од,
  • РСЗВ – 1347 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 1122 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31345 (+111),
  • крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 42528 (+130) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3787 (+0)

Дані уточнюються.

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