Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 914 000 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 914 000 солдатів, 10 492 танки і 370 літаків.

За добу Сили оборони ліквідували ще 1510 окупантів.

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