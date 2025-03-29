Протягом дня росіяни здійснили 112 обстрілів Сумщини, є загиблий та поранений

Протягом дня росіяни здійснили 112 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 307 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Есманьська громада: ворог бив з мінометів (16 вибухів).

Юнаківська громада: росіяни вдарили з мінометів (102 вибухи), артилерії (37 вибухів), РСЗВ (15 вибухів), FPV-дронами (20 вибухів), КАБами (3 вибухи) та скинули ВОГ з БпЛА (4 вибухи).

Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (9 вибухів), артилерійський обстріл (2 вибухи), удари FPV-дронами (11 вибухів), пуск КАБ (32 вибухи). Внаслідок влучання поранено цивільну особу.

Великописарівська громада: зафіксовано мінометні обстріли (11 вибухів), артостріл (5 вибухів), удар FPV-дроном (1 вибух), обстріл з РСЗВ (9 вибухів) Внаслідок обстрілів загинула цивільна особа, пошкоджено 2 приватних будинки.

Миропільська громада: здійснено пуск КАБ (4 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Шалигинська громада: завдано удар FPV-дроном (1 вибух).

Середино-Будська громада: ворог атакував FPV-дронами (3 вибухи), РСЗВ (8 вибухів).

Степанівська громада: здійснено удар БпЛА (2 вибухи). Внаслідок удару пошкоджено нежитлові приміщення та автомобілі.

Хотінська громада: були удар FPV-дроном (1 вибух), скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи), мінометний обстріл (2 вибухи).

Білопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БпЛА (5 вибухів).