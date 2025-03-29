Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку зафіксували вже 58 атак росіян

У Курській області українські оборонці відбили 17 атак росіян, ще два бойові зіткнення тривають досі.

Станом на 16.00 29 березня на фронті зафіксували вже 143 бойові зіткнення.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від обстрілів з території РФ потерпають прикордонні населені пункти, зокрема Фотовиж, Степок, Студенок, Миропільське, Велика Писарівка, Стара Гута, Попівка, Біла Береза, Рясне, Покровка Сумської області; Медведівка Харківської області; Клинова Новосілка Донецької області. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Михайлівське, Наумівка, Степок, Проходи, Петрушівка, Угроїди, Краснопілля та Миропільське Сумської області.

Українські бійці зупинили одну атаку росіян у районі Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському ворог здійснив три штурмові дії, в напрямку Піщаного та неподалік Загризового.

На Лиманському загарбницька армія атакувала 13 разів поблизу Надії, Ямполівки, Колодязів, Торського, в напрямках Нового та Новомихайлівки. Дотепер тривають три бойові зіткнення.

На Сіверському Сили оборони відбили дві атаки поблизу Івано-Дар’ївки та Переїзного, ще одне бойове зіткнення триває досі.

На Краматорському українські захисники зупинили десять спроб окупантів просунутися вперед у напрямках Майського, Олександро-Шультиного, Предтечиного, Білої Гори, поблизу Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки. Три бойові зіткнення тривають досі.

На Торецькому противник 12 разів атакував неподалік Кримського, Торецька та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 58 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Срібне, Андріївка, а також у напрямку Котлярівки. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили 45 атак, 13 бойових зіткнень досі тривають.

На Новопавлівському ворог 12 разів атакував поблизу Костянтинополя, Скудного та в напрямку Розливу. Шість бойових зіткнень продовжуються досі.

На Гуляйпільському противник здійснив дев’ять атак поблизу Привільного, Новосілки та в напрямку Новополя. Крім того, ворог завдавав авіаційних ударів по Гуляйполю.

На Оріхівському ворог двічі атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Кам’янське та Лобкове, наразі одне бойове зіткнення ще триває.

На Придніпровському ворог проводив дві наступальні дії в напрямках Садового та Придніпрянського, успіху не мав.

У Курській області українські оборонці відбили 17 атак росіян, ще два бойові зіткнення тривають досі. Противник від початку доби завдав чотирьох авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах п’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 155 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.