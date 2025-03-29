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Гідрометцентр попередив про сильний вітер і пилову бурю в кількох областях України

Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств.

Гідрометцентр попередив про сильний вітер і пилову бурю в кількох областях України
сильний вітер
Фото: ukrinform.ua

У найближчу годину та до кінця доби 29 березня в південних, більшості центральних і західних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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Крім того, в Одеській та Миколаївській областях прогнозується пилова буря. Через це оголосили І рівень небезпечності (жовтий). Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, попередили синоптики.

  • Напередодні Гідрометцентр повідомив, що в суботу в полі підвищеного атмосферного тиску переважатиме погода без опадів, лише у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті вранці та вдень можливий дощ. А ось 30 березня тиск падатиме, в Україні, тож окрім північної частини, пройдуть невеликі та помірні дощі.
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