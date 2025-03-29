Гідрометцентр попередив про сильний вітер і пилову бурю в кількох областях України

У найближчу годину та до кінця доби 29 березня в південних, більшості центральних і західних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Крім того, в Одеській та Миколаївській областях прогнозується пилова буря. Через це оголосили І рівень небезпечності (жовтий). Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, попередили синоптики.
- Напередодні Гідрометцентр повідомив, що в суботу в полі підвищеного атмосферного тиску переважатиме погода без опадів, лише у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті вранці та вдень можливий дощ. А ось 30 березня тиск падатиме, в Україні, тож окрім північної частини, пройдуть невеликі та помірні дощі.