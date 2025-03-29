Зеленський: Росія глузує з миротворчих зусиль світу і продовжує чинити терор

Упродовж вчорашнього вечора та ночі Росія атакувала Україну понад 170 дронами, із них понад 100 "шахедів". Ворог завдав масованого удару по Дніпровщині, Київщині, Сумщині, Харківщині, Хмельниччині.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

Всю ніч у Дніпрі ліквідовували наслідки масованої дронової атаки РФ. Станом на зараз відомо про 4 людей, які загинули. 21 людину поранено, серед них — вагітна жінка. У місті зруйновано та пошкоджено звичайні житлові будинки, готельно-ресторанний комплекс, гаражі, СТО.

"На жаль, є руйнування в кожному регіоні, що був під ударом. Наша незмінна вдячність усім, хто допомагає людям на місцях після таких атак, рятує, надає медичну допомогу, розбирає завали", — каже президент.

Глава держави наголошує — Росія глузує з миротворчих зусиль світу, затягуючи війну і чинить цей терор, бо досі не відчуває реального тиску.

"Дипломатія може спрацювати, але підкріплена кроками, які посилюють наших воїнів і позбавляють окупантів ресурсів для війни. Партнери знають, що може допомогти, який саме тиск, і це залежить від Америки, від Європи, від усіх у світі, хто хоче результативної дипломатії", — наголошує Зеленський.