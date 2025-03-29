Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
У М'янмі відбувся сильний землетрус, значні руйнування є і в Таїланді. Загинули понад 1000 людей (оновлено)
В Офісі Президента відповіли на заяву Путіна про "тимчасову адміністрацію" для України
В Офісі Президента відповіли на заяву Путіна про "тимчасову адміністрацію" для України
Венс у Гренландії зробив кілька скандальних заяв про приєднання острова до США
Венс у Гренландії зробив кілька скандальних заяв про приєднання острова до США
Рубіо: програма документування злочинів проти дітей в Україні не фінансується (уточнено)
Рубіо: програма документування злочинів проти дітей в Україні не фінансується (уточнено)
Ілларіон Павлюк і Лариса Денисенко написали заяву на вихід з "Українського ПЕН" через рішення не виключати Юрія Винничука
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Уроки Азербайджану для України в контексті угоди зі США щодо рідкісноземельних металів
Уроки Азербайджану для України в контексті угоди зі США щодо рідкісноземельних металів
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: Росія глузує з миротворчих зусиль світу і продовжує чинити терор

Російські дрони продовжують атакувати міста України. Цієї ночі РФ запустила понад 100 "шахедів".

Зеленський: Росія глузує з миротворчих зусиль світу і продовжує чинити терор
Фото: скріншот

Упродовж вчорашнього вечора та ночі Росія атакувала Україну понад 170 дронами, із них понад 100 "шахедів". Ворог завдав масованого удару по Дніпровщині, Київщині, Сумщині, Харківщині, Хмельниччині. 

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

Всю ніч у Дніпрі ліквідовували наслідки масованої дронової атаки РФ. Станом на зараз відомо про 4 людей, які загинули. 21 людину поранено, серед них — вагітна жінка. У місті зруйновано та пошкоджено звичайні житлові будинки, готельно-ресторанний комплекс, гаражі, СТО. 

"На жаль, є руйнування в кожному регіоні, що був під ударом. Наша незмінна вдячність усім, хто допомагає людям на місцях після таких атак, рятує, надає медичну допомогу, розбирає завали", — каже президент. 

Глава держави наголошує — Росія глузує з миротворчих зусиль світу, затягуючи війну і чинить цей терор, бо досі не відчуває реального тиску. 

"Дипломатія може спрацювати, але підкріплена кроками, які посилюють наших воїнів і позбавляють окупантів ресурсів для війни. Партнери знають, що може допомогти, який саме тиск, і це залежить від Америки, від Європи, від усіх у світі, хто хоче результативної дипломатії", — наголошує Зеленський.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies