На ТОТ України російські окупанти відправлятимуть за ґрати тих, хто підгодовує бездомних тварин.
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Окупанти запроваджують “нові порядки”: тепер карають навіть за підгодовування безпритульних собак", — кажуть у спротиві.
У ЦНС нагадують, що у 2018 році перед ЧС з футболу, росія масово знищувала тварин, витрачаючи на це державні кошти.
"На думку окупантів, усе, що не вписується в їхню картинку — зайве. Особливо те, що не марширує з георгіївською стрічкою та не голосує за путіна", — додають у спротиві.
- У 2023 році росіяни вивезли до Криму вивезли 26 тварин з окупованих територій України. Тварин вивезли із тимчасово захоплених територій Запорізької та Донецької областей під приводом "фінансових проблем місцевих зоопарків".