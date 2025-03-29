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Окупанти відправляють за ґрати волонтерів, які підгодовують бездомних тварин на ТОТ

Росіяни запроваджують "нові порядки" на тимчасово окупованих територіях України.

Окупанти відправляють за ґрати волонтерів, які підгодовують бездомних тварин на ТОТ
Фото: Центр нацспротиву

На ТОТ України російські окупанти відправлятимуть за ґрати тих, хто підгодовує бездомних тварин.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Окупанти запроваджують “нові порядки”: тепер карають навіть за підгодовування безпритульних собак", — кажуть у спротиві.

У ЦНС нагадують, що у 2018 році перед ЧС з футболу, росія масово знищувала тварин, витрачаючи на це державні кошти.

"На думку окупантів, усе, що не вписується в їхню картинку — зайве. Особливо те, що не марширує з георгіївською стрічкою та не голосує за путіна", — додають у спротиві.

  • У 2023 році росіяни вивезли до Криму вивезли 26 тварин з окупованих територій України. Тварин вивезли із тимчасово захоплених територій Запорізької та Донецької областей під приводом "фінансових проблем місцевих зоопарків".
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