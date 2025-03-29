Окупанти відправляють за ґрати волонтерів, які підгодовують бездомних тварин на ТОТ

На ТОТ України російські окупанти відправлятимуть за ґрати тих, хто підгодовує бездомних тварин.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Окупанти запроваджують “нові порядки”: тепер карають навіть за підгодовування безпритульних собак", — кажуть у спротиві.

У ЦНС нагадують, що у 2018 році перед ЧС з футболу, росія масово знищувала тварин, витрачаючи на це державні кошти.

"На думку окупантів, усе, що не вписується в їхню картинку — зайве. Особливо те, що не марширує з георгіївською стрічкою та не голосує за путіна", — додають у спротиві.