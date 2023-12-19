​Росіяни вкрали та вивезли до Криму ще 26 тварин з окупованих територій

Росіяни вивезли до Криму вивезли ще 26 тварин з окупованих територій України.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на росЗМІ.
За словами директора парку "Тайган" Олега Зубкова, тварин вивезли із тимчасово захоплених територій Запорізької та Донецької областей під приводом "фінансових проблем місцевих зоопарків".
Йдеться про п'ять рідкісних білих бенгальських тигрів, шипоподібних африканських черепах, сімейство капібар і групу мар.
Раніше Зубков повідомив, що у вивезених з окупованого Маріуполя левів народилося потомство. Він також заявив, що не повертатиме до окупованого міста тварин. За словами бізнесмена, леви та ведмеді "приїхали на постійне проживання" до Криму.
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- У червні цього року зоозахисники евакуювали за кордон врятованих від війни левів.
- Раніше працівники НПП "Тузлівські лимани" за добу врятували 55 червонокнижних тритонів, яких винесло на узбережжя після підриву Каховської ГЕС.
Під час окупації Херсона Зубков активно сприяв викраденню більшості тварин із зоопарку. Їх також перевезли до тимчасово окупованого Криму, де Зубков керує парком левів "Тайган" та зоопарком "Сказка". Він також причетний до викрадення знаменитого єнота. До речі, викрадений єнот із Херсона - не єдиний: крім нього в кримському зоопарку "Тайган" перебуває ще шість єнотів, а також лама Рома, віслюк, дві вовчиці, павичі, фазани, цесарки та навіть білки.