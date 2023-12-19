​Росіяни вкрали та вивезли до Криму ще 26 тварин з окупованих територій

Росіяни вивезли до Криму вивезли ще 26 тварин з окупованих територій України.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на росЗМІ.

За словами директора парку "Тайган" Олега Зубкова, тварин вивезли із тимчасово захоплених територій Запорізької та Донецької областей під приводом "фінансових проблем місцевих зоопарків".

Йдеться про п'ять рідкісних білих бенгальських тигрів, шипоподібних африканських черепах, сімейство капібар і групу мар.

Раніше Зубков повідомив, що у вивезених з окупованого Маріуполя левів народилося потомство. Він також заявив, що не повертатиме до окупованого міста тварин. За словами бізнесмена, леви та ведмеді "приїхали на постійне проживання" до Криму.

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