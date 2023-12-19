Сили оборони знищили ще 1140 окупантів, 15 ворожих танків, 9 безпілотників та крилату ракету

За минулу добу Сили оборони знищили ще 1140 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні 348 300 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 348300 (+1140) осіб
- танків - 5798 (+15)
- бойових броньованих машин - 10771 (+19)
- артилерійських систем - 8190 (+15)
- РСЗВ - 926 (+0)
- засоби ППО - 611 (+1)
- літаків - 324 (+0)
- гелікоптерів - 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6299 (+9)
- крилаті ракети - 1611 (+1)
- кораблі / катери - 22 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10842 (+20)
- спеціальна техніка - 1200 (+2).
Дані уточнюються.