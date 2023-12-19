Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
Буданов: «Чисельність Сил оборони перевищує мільйон. Жодна кампанія рекрутингу не покриє таких потреб ― тільки мобілізація»
Буданов: «Чисельність Сил оборони перевищує мільйон. Жодна кампанія рекрутингу не покриє таких потреб ― тільки мобілізація»
Хто хотів «записати» Валерія Залужного або чи слід змінювати підпорядкування українських розвідників?
Хто хотів «записати» Валерія Залужного або чи слід змінювати підпорядкування українських розвідників?
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Представники ветеранського руху вимагають відставки міністерки у справах ветеранів. З чим, на їхню думку, Лапутіна не впоралася
Представники ветеранського руху вимагають відставки міністерки у справах ветеранів. З чим, на їхню думку, Лапутіна не впоралася
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони знищили ще 1140 окупантів, 15 ворожих танків, 9 безпілотників та крилату ракету

Загальні втрати росіян наближаються до 350 000 осіб.

Сили оборони знищили ще 1140 окупантів, 15 ворожих танків, 9 безпілотників та крилату ракету
Архівне фото
Фото: тг-канал Гострі Картузи

За минулу добу Сили оборони знищили ще 1140 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні 348 300 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 348300 (+1140) осіб
  • танків - 5798 (+15)
  • бойових броньованих машин - 10771 (+19)
  • артилерійських систем - 8190 (+15)
  • РСЗВ - 926 (+0)
  • засоби ППО - 611 (+1)
  • літаків - 324 (+0)
  • гелікоптерів - 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6299 (+9)
  • крилаті ракети - 1611 (+1)
  • кораблі / катери - 22 (+0)
  • підводні човни  - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10842 (+20)
  • спеціальна техніка - 1200 (+2).

Дані уточнюються.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies