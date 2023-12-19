Сили оборони знищили ще 1140 окупантів, 15 ворожих танків, 9 безпілотників та крилату ракету

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.12.23 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ .

За минулу добу Сили оборони знищили ще 1140 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні 348 300 військових.

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